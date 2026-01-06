Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”

Este început de an, iar majoritatea vedetelor din România sunt plecate în această perioadă în vacanță. Este și cazul Georgianei Lobonț, care se află cu întreaga familie într-o vacanță exotică. Artista se bucură de soare, însă fanii din mediul online au fost cu ochii pe ea și au taxat-o dur. Cântăreața s-a afișat în costum de baie, iar cârcotașii au sărit imediat.

La fel ca multe alte vedete, Georgiana Lobonț se află în vacanță. În acest an, cântăreața a ales să viziteze Africa și se bucură alături de familia sa de o experiență inedită. Georgiana Lobonț se relaxează pe plajă, la soare, însă fanii ei au taxat-o dur atunci când au văzut-o în costum de baie.

Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit

Așa cum obișnuiește, Georgiana Lobonț își ține la curent fanii din mediul online cu tot ce face. Artista se află în vacanță și a împărtășit cu urmăritorii săi tot felul de întâmplări. Toate bune și frumoase, asta până când cântăreața s-a afișat în costum de baie.

Deși are o siluetă trasă prin inel, artista a fost dur criticată și se pare că tocmai aceasta a fost problema fanilor. Deși mulți i-au rămași „fideli” și au copleșit-o cu complimente, alții nu s-au sfiit să o taxeze dur.

Mai exact, numeroși internauți au criticat-o pentru faptul că este prea slabă. Unii chiar s-au îngrijorat pentru starea ei și au spus că ar trebui să mai pună câteva kilograme în plus și să aibă grijă de ea.

„Iartă-mă că întreb. Ești vie?”, a fost unul dintre comentarii. „Când ți-ai făcut ultimele analize?”, a întrebat un alt internaut. „Deși te admir pentru cântările tale, acum că te văd…nu știu ce să zic, n-aș vrea să jignesc!”, spune o urmăritoare. „Nu mai fiți răutăcioși, probabil nici ea nu ar vrea să arate așa, stresul este cel mai mare dușman”, a spus un alt internaut. „Doamne lasă-mă așa cu 80 de kilograme, decât să ma ia vântul pe stradă ca pe ea”, a mai spus o altă persoană. „Ai grijă de tine că nu arăți prea bine. Păcat! Ești tânără și talentată”, a mai scris un urmăritor. „Ce se întâmplă cu tine? Foarte slabă! Horror”, a mai spus cineva.

