Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 18:19
Este început de an, iar majoritatea vedetelor din România sunt plecate în această perioadă în vacanță. Este și cazul Georgianei Lobonț, care se află cu întreaga familie într-o vacanță exotică. Artista se bucură de soare, însă fanii din mediul online au fost cu ochii pe ea și au taxat-o dur. Cântăreața s-a afișat în costum de baie, iar cârcotașii au sărit imediat.

La fel ca multe alte vedete, Georgiana Lobonț se află în vacanță. În acest an, cântăreața a ales să viziteze Africa și se bucură alături de familia sa de o experiență inedită. Georgiana Lobonț se relaxează pe plajă, la soare, însă fanii ei au taxat-o dur atunci când au văzut-o în costum de baie.

Așa cum obișnuiește, Georgiana Lobonț își ține la curent fanii din mediul online cu tot ce face. Artista se află în vacanță și a împărtășit cu urmăritorii săi tot felul de întâmplări. Toate bune și frumoase, asta până când cântăreața s-a afișat în costum de baie.

Deși are o siluetă trasă prin inel, artista a fost dur criticată și se pare că tocmai aceasta a fost problema fanilor. Deși mulți i-au rămași „fideli” și au copleșit-o cu complimente, alții nu s-au sfiit să o taxeze dur.

Mai exact, numeroși internauți au criticat-o pentru faptul că este prea slabă. Unii chiar s-au îngrijorat pentru starea ei și au spus că ar trebui să mai pună câteva kilograme în plus și să aibă grijă de ea.

„Iartă-mă că întreb. Ești vie?”, a fost unul dintre comentarii.

„Când ți-ai făcut ultimele analize?”, a întrebat un alt internaut.

„Deși te admir pentru cântările tale, acum că te văd…nu știu ce să zic, n-aș vrea să jignesc!”, spune o urmăritoare.

„Nu mai fiți răutăcioși, probabil nici ea nu ar vrea să arate așa, stresul este cel mai mare dușman”, a spus un alt internaut.

„Doamne lasă-mă așa cu 80 de kilograme, decât să ma ia vântul pe stradă ca pe ea”, a mai spus o altă persoană.

„Ai grijă de tine că nu arăți prea bine. Păcat! Ești tânără și talentată”, a mai scris un urmăritor.

„Ce se întâmplă cu tine? Foarte slabă! Horror”, a mai spus cineva.

Foto: TikTok, Instagram

×