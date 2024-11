Pierderi uriaşe pentru celebra cântăreață! A băgat mâna adânc în buzunar, iar acum… Georgiana Lobonț a luat decizia: „Am știut în ce ne băgăm!”

Georgiana Lobonț este în toiul pregătirilor, mai ceva ca o furnicuță. Vrea să dea lovitura anul acesta cu un spectacol așa cum nu s-a mai văzut în România. Este pornită să îi detroneze pe colegii ei de breaslă, care aduc magia sărbătorilor de iarnă în sufletele românilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgita artistă ne-a oferit un mic preview al show-ului care se anunță a fi impresionant. De la ținute, intrare, până la invitați, vedeta spune că totul va fi la superlativ. Așa cum este de așteptat, un eveniment de o astfel de anvergură implică și costuri uriașe, iar legat de costuri, Georgiana Lobonț ne-a povestit detalii despre evenimentul organizat în urmă cu un an. Cântăreața a pus mult suflet, dar a și scos bani frumoși din buzunar, de ordinul zecilor de mii de euro, pe care nu și i-a recuperat în totalitate. Anul acesta însă, lucrurile stau diferit, deoarece interpreta a bifat un record fabulos, a vândut aproape toate biletele la spectacol, în mai puțin de o lună.

Îndrăgita cântăreață vrea să rupă audiența și să distrugă concurența! Se pregătește de zor pentru cel mai spectaculos concert organizat în cariera sa. Bineînțeles, investițiile sunt pe măsură, mai ales că Georgiana Lobonț a pregătit multe surprize pentru spectatori. Așa cum ne-a obișnuit, vedeta vrea și de data aceasta să impresioneze cu ținutele uimitoare, care vor fi opt la număr.

Nume grele din muzica românească vor fi alături de ea pe scenă, iar până și intrarea va fi una, așa cum spune artista: „cum nu s-a mai văzut în România”. Ce să mai, șatena vrea să rupă târgului și să facă un show de zile mari, care să nu poată fi egalat de colegii care organizează spectacole asemănătoare. Din fericire pentru interpretă, biletele s-au vândut deja în număr record!

Georgiana Lobonț spectacol ca-n Las Vegas

Vedeta ne-a dezvăluit câteva detalii despre spectacolul de sărbători care va aduna aproximativ 12.000 de persoane. Mare iubitoare a perioadei feerice de iarnă, Georgiana Lobonț vrea să lase întreaga suflare prezentă la concertul ei cu gura căscată.

„Sunt în toi cu pregătirile pentru concert, vor fi 12.000 de persoane, la Cluj. Suntem aproape sold out deja. Va fi ceva înălțător, foarte frumos. Anul trecut nu s-au vândut toate biletele, dar anul acesta, spre bucuria mea, va fi sold out. Voi avea cam opt ținute, le-am pregătit deja. Vreau să impresionez și prin ținute, prin intrare, momentele pregătite alături de invitați, colegii mei artiști. M-am pregătit cu multă dragoste și răbdare, mereu vreau să surprind, pentru că un artist trebuie să vină mereu cu lucruri noi, spectaculoase, care să-i facă pe oameni să spună wow. Eu îmi iau inspirația de la oameni.

Îmi voi face intrarea într-un mod spectaculos, va fi ceva extraordinar, ceva ce nu s-a mai văzut în România. Printre invitați vor fi Elena Gheorghe, Vali Vijelie, Cristian Pomohaci, Ion Paladi, Maria Dragomiroiu, Aurel Tămaș și mulți alții. Voi avea un grup de copii, cu 140 de copii pe scenă. Am pregătit momente magice pentru că iubesc mult Crăciunul, iar această sărbătoare ne face să fim mai buni. Abia am intrat în postul Crăciunului, iar eu deja am intrat în febra aceea a sărbătorilor. Crăciunul ne face să devenim mai nostalgici, mai miloși, dăruim mai mult, devenim mai empatici. Vreau să transform concertul meu în ceva magic, să ne trimită într-o sferă înălțătoare, să și plângem, să și râdem, să fie multe emoții”, a declarat Georgiana Lobonț pentru CANCAN.RO.

Artista a ieșit în pierdere anul trecut

În urmă cu un an, Georgiana Lobonț a organizat primul ei concert de iarnă, în care a investit sume considerabile. Zeci de mii de euro, o parte scoți chiar din buzunarul propriu, care nu i-au adus artistei câștiguri prea mari, în afară de cele sufletești. Anul acesta însă, lucrurile stau diferit.

„Un astfel de eveniment implică și costuri foarte mari. Am noroc cu Rareș, că are o inteligență aparte și se pricepe la partea organizatorică și financiară. Anul trecut au fost niște costuri uriașe, fiind primul meu concert, nu s-au strâns toți banii care să acopere toate costurile. Noi ne-am asumat lucrul acesta, am știut în ce ne băgăm, așa că am ajuns să scoatem bani din buzunarul nostru. Anul acesta nu a fost cazul, pentru că oamenii au prins încredere, de la concertul de anul trecut, iar biletele s-au epuizat în prima lună, în proporție de 80%. Am investit sume foarte mari, de ordinul zecilor de mii de euro. E o muncă extraordinară”, a mai adăugat celebra artistă.

