Unde bagă banii din cântări Georgiana Lobonț?! Soțul cântăreței e creierul!

Georgiana Lobonț e pe val și câștigă bani frumoși! Nimic nou până acum, știm deja că îndrăgita artistă stă mai mult decât bine la capitolul finanțe. Însă v-ați întrebat vreodată ce face interpreta cu banii câștigați din muzică? În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a spus că nu îi cheltuie aiurea pe haine și genți de la branduri scumpe, ci îi investește cu cap. Șatena și soțul ei au pornit deja demersurile unei afaceri, care se anunță a avea un succes de zile mari. Bine, pentru un astfel de proiect, investiția este pe măsură, însă lucrurile sunt simple. Georgiana vine cu banul, iar Rareș, soțul ei, cu ideile!

Celebra artistă are planuri mari cu banii frumoși pe care îi face cu ajutorul talentului său. Ea și Rareș Ciciovan au hotărât să intre în afaceri grele! Iar cum resursele nu sunt o problemă în familia lor, Georgiana Lobonț scoate la înaintare capitalul, iar partenerul ei de viață vine cu planul. Cei doi au decis să investească în domeniul imobiliar, vor să construiască blocuri de apartamente, dar și case.

CITEȘTE ȘI: Georgiana Lobonț, la un pas să fie sechestrată la un botez! Clipe de groază după ce a fost invitată să cânte: ”Nu te mai las să pleci!”

Proiectul pare să fie unul de anvergură, iar vedeta s-a apucat deja de investit în afacerea care cu siguranță va crește veniturile familiei și mai mult! Așa da, cântăreața face parte din categoria vedetelor care se gândesc la viitor și nu aruncă banii pe inutilități.

Georgiana Lobonț, patroană de afacere cu imobiliare

Îndrăgita solistă muncește mult, asta e limpede! Iar roadele muncii sale nu au întârziat să apară. Acesta a fost cel mai fructuos an din punct de vedere financiar al vedetei, iar banii vin gârlă, dar sunt reinvestiți în mod inteligent. Georgiana Lobonț și jumătatea ei au intrat serios în afaceri și vor să dea lovitura în construcții!

„De când am început să fiu pe val, pentru mine, anul în actualitate a fost cel mai bun. Deci, da, pot spune că anul acesta a fost cel mai bun de până acum. Avem în plan să ne deschidem o afacere. De altfel, facem deja demersurile necesare și investim în ceva. Va fi o afacere în domeniul imobiliar, în construcții. Vor fi construite și case, și apartamente. Eu sunt ca o furnicuță, muncesc mult, nu stau degeaba, dar am grijă și să fac ceva cu banii, să îi investesc. De fapt, asta este esența, să facem bani, dar să și facem ceva cu resursele.

NU RATA: Cum arată casa Georgianei Lobonț și a lui Rareș Ciciovan. Vila are un etaj și propria piscină: ”E palat!”

Așa, dacă aș merge să îmi cumpăr genți și haine și chestii trecătoare, care nu îmi aduc niciun profit, nu e ok. Așa, dacă îi investesc și într-un apartament, care să îmi aducă chirii și în alte afaceri, să producă ceva, atunci am o siguranță pe viitor. De afaceri se ocupă soțul, eu sunt cu banii, el e cu mintea. Acum, trebuie să-i dau Cezarului ce-i al Cezarului, are multe idei pe care le implementează. Cumva, eu sunt cea care vine cu banii, iar el e cu planul de afaceri”, a declarat Georgiana Lobonț pentru CANCAN.RO.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.