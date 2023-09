Ce a pățit Georgiana Lobonț după țeapa de 50.000 de euro din Dubai! S-a întâmplat imediat după ce cazul a fost mediatizat

În urmă cu ceva timp, Georgiana Lobonț prime o țeapă de zile mari. Vedeta și-a dorit să achiziționez un apartament în Dubai, a plătit avansul, însă cel care trebuia să îi vândă locuința s-a făcut nevăzut după ce a pus mâna pe bani. Însă, artista nu s-a lăsat ușor și l-a dat în judecată pe bărbat, iar acum, la un an aproape de la incident, o speranță se ivește pentru cântăreață.

Georgiana Lobonț și soțul ei și-au dorit să urmeze trendul, iar asemenea multor vedete din România au decis să își cumpere o locuință în Dubia. Aceștia erau interesați de un apartament, iar în scurt timp au intrat în legătură cu un bărbat ce avea la vânzare șapte locuințe. Cei doi au ales una dintre ele și chiar au plătit un avans de 50.000 de euro. Însă în loc de un nou apartament s-au ales cu o țeapă de zile mari.

(CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT CÂȚI BANI DĂ GEORGIANA LOBONȚ PE O VACANȚĂ ÎN IBIZA. „VIAȚA DESPRE ASTA ESTE, TREBUIE TRĂITĂ FRUMOS”)

Georgiana Lobonț, prima victorie

După ce a pus mâna pe bani, bărbatul s-a făcut nevăzut și a lăsat-o pe Georgiana Lobonț cu ochii în soare. Artista nu a mai putut să dea de cel care a păgubit-o, însă nu s-a lăsat. Cântăreața și soțul ei nu l-au putut lăsa pe țepar să scape basma curată, așa că au pornit pe urmele bărbatului.

Georgiana Lobonț a făcut cazul public, dar a și depus o plângere la Poliție împotriva celui care a păcălit-o. Inițial, lucrurile s-au mișcat foarte greu, iar artista părea că nu o să mai primească niciodată banii înapoi. Însă, acum, la câteva săptămâni după ce cazul a fost făcut public, o rază de speranță se arată.

Se pare că țeparul a fost, probabil, intimidat de vâlva făcută și a cedat. Georgiana Lobonț a anunțat că jumătate din banii de avans i-a primit deja înapoi. De asemenea, bărbatul a promis că va înapoia și cealaltă jumătate a banilor până la finalul acestui an. Mulțumită că a reușit să dea de cel care a înșelat-o și că a primit o parte din bani, vedeta a declarat că va opri demersurile legale.

„ După ce a apărut în presă informația pe care am zis-o eu, mi-a trimis jumătate din bani și a spus că până la finalul anului va trimite și cealaltă jumătate. Urmează să vorbim și cu avocații, că noi urma să avem termen acum pe 9 să facem iar apel, dar nu o să-l mai facem”, a declrat Georgiana Lobonț, potrivit spynews.ro.

(VEZI ȘI: GEORGIANA LOBONȚ A DAT VESTEA CEA MARE! „O SĂ AVEM CIRCA 400 DE INVITAȚI”)

Georgiana Lobonț, țeapă de zile mari

În urmă cu ceva timp, Georgiana Lobonț a decis să vorbească despre țeapa pe care a luat-o și a făcut totul public. Se pare că vedeta nu este singura care a fost păcălită astfel, țeparul făcând până cum mai multe victime.

„Noi am vrut să cumpărăm un apartament în Dubai de la el. Avea vreo 7 apartamente de vânzare și noi i-am trimis prin bancă banii. Nu ne-a mai răspuns la telefon și noi trebuia să mergem să vedem apartamentul anul trecut prin iunie. Îi treaba un pic mai veche. Eu de asta l-am dat în judecată, pentru că nu am mai văzut banii ăștia înapoi.

Din păcate, nu am încheiat un contract cu el. Dar noi avem conversații pe Whatsapp în care ne zice să mergem să vedem apartamentul. I-am zis să ne trimită banii înapoi, pentru că nu am chef să mă cert cu el. De fiecare dată când voiam să mergem să vedem apartamentul, nu era, vezi, Doamne acasă și nu era disponibil.

Sper să se facă dreptate. Oricum o să fac recurs și mă duc până în pânzele albe. Eu am păstrat conversațiile de pe Whatsapp. El m-a blocat în rest pe Instagram, pe rețelele astea. Eu cred că oricum pe cale legală ceva o să se întâmple. Eu nu îmi doresc altceva decât să îmi recuperez banii. Am mai aflat că nu suntem singurii. Unul e disperat și a mers în Dubai că are să-i dea 170.000 de dolari”, declara Georgiana Lobonț.