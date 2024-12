Isak Andic, fondatorul magazinelor Mango, a murit la 71 de ani, într-un oribil accident pe munte

Isak Andic, fondatorul magazinelor de modă Mango, a murit la vârsta de 71 de ani. Unul dintre cei mai bogați oameni din Spania a pierit într-un accident în timpul unei excursii pe munte.

Sfârșit tragic pentru Isak Andic, fondatorul brandului de haine Mango. Bărbatul se afla în timpul unei drumeții pe muntele Montserrat, împreună cu fiul său, lângă Barcelona, la peșterile Collbato. La un moment dat a alunecat pe o stâncă și a căzut de la 150 de metri înălțime.

Jonathan, fiul său, a fost cel care a alertat autoritățile, iar la locul tragediei au fost trimise o ambulanță și un elicopter, însă echipa medicală nu a mai putut face nimic pentru miliardarul în vârstă de 71 de ani.

Managerul general Mango, Tony Ruiz, a declarat într-o declarație că moartea lui Andic lasă un „gol imens”. Acesta a dat asigurări că brandul de haine Mango – la care Isak Andic a lucrat în ultimii ani – va continua să fie un motiv de mândrie pentru cei care i-au apreciat munca de-a lungul anilor.

„Cu profund regret anunțăm moartea neașteptată a lui Isak Andic, președintele nostru neexecutiv și fondatorul Mango, într-un accident care a avut loc în această sâmbătă. Isak a fost un exemplu pentru noi toți. Și-a dedicat viața companiei Mango, lăsând o amprentă de neșters datorită viziunii sale strategice, leadership-ului său inspirat și angajamentului său neclintit față de valorile pe care el însuși le-a impregnat în compania noastră.

Plecarea sa lasă un gol imens, dar noi toți suntem, într-un fel, moștenirea sa și mărturia realizărilor sale. Depinde de noi, și acesta este cel mai bun tribut pe care i-l putem aduce lui Isak și pe care îl vom îndeplini, să ne asigurăm că Mango continuă să fie proiectul la care el a aspirat și de care s-ar simți mândru. În aceste momente extrem de dificile, împărtășim durerea familiei ca și cum ar fi a noastră”, a declarat Tony Ruiz.

Ce avere are Isak Andic

În ultimii 40 de ani, compania Mango a devenit un nume cunoscut și are acum peste 2.700 de magazine în 110 țări și peste 14.000 de angajați. La începutul acestui an, Mango a anunțat colaborarea cu Spice Girl pentru o nouă colecție care să marcheze cea de-a 40-a aniversare a sa. Forbes a estimat recent averea netă a lui Isak Andic la 3,5 miliarde de lire sterline, ceea ce îl propulsează în topul celor mai bogați oameni din Catalonia și unul dintre cei mai bogați oameni din Spania. În anul 2018, Franța i-a acordat titlul de cavaler pentru contribuția adusă țării ale.