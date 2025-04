Un actor din „Anatomia lui Grey” suferă de o boală incurabilă. Diagnosticul primit l-a devastat!

Un actor faimos în România pentru rolul său din serialul „Anatomia lui Grey” a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. Este vorba despre Eric Dane, cunoscut și pentru rolul său din serialul Euphoria.

Interpretul personajului Mark Sloan din cunoscutul serial american a dezvăluit că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA). Boala este cunoscută și sub denumirea de „sindrom Lou Gehrig”, cea mai frecventă formă de boală de neuron motor, informează BBC.

Într-un interviu acordat revistei People, actorul american, în vârstă de 52 de ani, a spus că este „recunoscător” pentru faptul că familia sa este alături de el în această etapă dificilă a vieții.

„Mă simt norocos că pot continua să lucrez și aștept cu nerăbdare să mă întorc săptămâna viitoare pe platourile de filmare ale Euphoria”, a spus actorul.

Acesta le-a mai cerut fanilor să respecte atât intimitatea sa, cât și pe cea a familiei.

Dane joacă rolul patriarhului familiei Jacobs, Cal Jacobs, în serialul HBO pentru adolescenți Euphoria. Echipa de producție începe luni filmările pentru cel de-al treilea sezon. Înainte de Euphoria, Dane a fost cunoscut ca Dr. Mark Sloan în serialul Grey’s Anatomy, în 2006.

El l-a mai jucat pe Jason Dean în serialul Charmed și pe căpitanul Tom Chandler în serialul de acțiune The Last Ship. De asemenea, el a mai apărut în filme precum Marley & Me, Valentine’s Day și Burlesque. Dane este căsătorit cu actrița Rebecca Gayheart, iar cuplul are doi copii.

Ce este boala cu care a fost diagnosticat actorul din „Anatomia lui Grey”?

Potrivit specialiștilor, boala de neuron motor „cuprinde mai multe afecțiuni diferite a căror caracteristică comună este degenerarea prematură a nervilor motori”. Aproape 90% dintre pacienții cu boală de neuron motor au o formă a bolii cunoscută drept scleroză laterală amiotrofică (SLA).

SLA, cunoscută și sub numele de „boala Lou Gehrig”, este o boală degenerativă rară, care provoacă paralizia progresivă a mușchilor. Pacienții au mai întâi convulsii sau slăbiciune la nivelul unui membru, adesea urmate de vorbire neclară.

Boala afectează celulele nervoase din creier și coloana vertebrală care controlează mișcarea mușchilor, determinând pacienții să-și piardă încet capacitatea de a vorbi, de a mânca, de a merge și de a respira independent.

Nu există în acest moment un tratament care să vindece SLA și, conform Asociației de Distrofie Musculară, oamenii trăiesc de obicei trei până la cinci ani după diagnostic, deși unii pot trăi zeci de ani, mai arată sursa citată.

