Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială

De: Denisa Iordache 04/12/2025 | 14:35
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german Sursă: Profimedia

Kate Middleton a captivat toate privirile cu apariția spectaculoasă de la banchetul de stat german. Prințesa de Wales a purtat cea mai mare tiară din cariera sa – Tiara Orientală Circulară a Reginei Victoria, o piesă rară cu 2.600 de diamante.

Evenimentul s-a ținut pe data de 3 decembrie 2025 la Castelul Windsor și a fost organizat în onoarea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. Kate Middleton a decis să poarte pentru prima dată impresionanta Tiara Orientală Circulară a regineri Victoria.

Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german

La banchetul de stat german au participat familia regală britanică și personalități precum modelul Claudia Schiffer și compozitorul Hans Zimmer.

Prințesa de Wales a ales să poarte o rochie albastră semnată Jenny Packham, accesorizată cu tiara prețioasă și bijuterii care i-au aparținut reginei Elisabeta. De asemenea, Prințul William, Regele Charles și Regina Camilla au fost prezenți la evenimentul important.

Masa de 45 de metri lungime a fost decorată cu flori de sezon din grădinile Castelului Windsor și Palatului Buckingham. Un aspect deosebit a fost reprezentat de bradul de Crăciun impunător decorat în Sala St. George. În meniu s-au regăsit specialități precum potârniche de Windsor și vinuri alese cu grijă, inclusiv Chateau la Fleur-Petrus din 1995 – anul căsătoriei președintelui german cu soția lui.

Tiara a fost realizată în anul 1853

Tiara pe care Prințesa de Wales a ales să o poarte are o semnificație foarte specială. Accesoriul deosebit a fost realizat în anul 1853 pentru regina Victoria, la indicațiile prințului Albert. Astfel, având în vedere originile germane ale prințului Albert, alegerea Prințesei Kate de a se prezenta la eveniment purtând această bijuterie regală poate fi văzută drept un omagiu adus oaspeților.

Tiara este formată din 2.600 de diamante, iar ultima apariție a accesoriului regal a fost în anul 2005, atunci când Regina Elisabeta a purtat-o în vizită în Malta.

