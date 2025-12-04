Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială

Kate Middleton a captivat toate privirile cu apariția spectaculoasă de la banchetul de stat german. Prințesa de Wales a purtat cea mai mare tiară din cariera sa – Tiara Orientală Circulară a Reginei Victoria, o piesă rară cu 2.600 de diamante.
Evenimentul s-a ținut pe data de 3 decembrie 2025 la Castelul Windsor și a fost organizat în onoarea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. Kate Middleton a decis să poarte pentru prima dată impresionanta Tiara Orientală Circulară a regineri Victoria.
La banchetul de stat german au participat familia regală britanică și personalități precum modelul Claudia Schiffer și compozitorul Hans Zimmer.
Prințesa de Wales a ales să poarte o rochie albastră semnată Jenny Packham, accesorizată cu tiara prețioasă și bijuterii care i-au aparținut reginei Elisabeta. De asemenea, Prințul William, Regele Charles și Regina Camilla au fost prezenți la evenimentul important.
Masa de 45 de metri lungime a fost decorată cu flori de sezon din grădinile Castelului Windsor și Palatului Buckingham. Un aspect deosebit a fost reprezentat de bradul de Crăciun impunător decorat în Sala St. George. În meniu s-au regăsit specialități precum potârniche de Windsor și vinuri alese cu grijă, inclusiv Chateau la Fleur-Petrus din 1995 – anul căsătoriei președintelui german cu soția lui.
Tiara pe care Prințesa de Wales a ales să o poarte are o semnificație foarte specială. Accesoriul deosebit a fost realizat în anul 1853 pentru regina Victoria, la indicațiile prințului Albert. Astfel, având în vedere originile germane ale prințului Albert, alegerea Prințesei Kate de a se prezenta la eveniment purtând această bijuterie regală poate fi văzută drept un omagiu adus oaspeților.
Tiara este formată din 2.600 de diamante, iar ultima apariție a accesoriului regal a fost în anul 2005, atunci când Regina Elisabeta a purtat-o în vizită în Malta.
CITEȘTE ȘI:
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cutremur în Casa Regală! Kate Middleton ar fi cerut să fie ”eliminată” presupusa amantă a Prințului William