Iasmina a plâns după ce a plecat din Casa Iubirii! Ce mesaj tranșant a transmis: „O țară întreagă s-a plans de...”

Gala din data de 13 aprilie a adus o nouă eliminare în Casa Iubirii. De această dată, cea care a părăsit competiția a fost chiar Iasmina, una dintre favoritele publicului. După mai multe situații tensionate, tânără de 18 ani a decis să renunțe la show-ul matrimonial de la Kanal D și să plece acasă. Eliminarea ei a surprins multă lume, iar după ce a părăsit competiția, cu lacrimi în ochi, Iasmina a transmis un mesaj tranșant în mediul online. Ce spune tânăra după ce a fost eliminată din Casa Iubirii?

Deși era una dintre favoritele publicului, Iasmina a anunțat la începutul săptămânii trecute că își dorește să plece din Casa Iubirii. Concurenta și-a rugat susținătorii să nu o mai voteze, iar pe colegii de emisiune să o trimită în cursa spre eliminare. Cererea tinerei a venit după ce a avut parte de mai multe situații tensionate în casă.

Așa cum spuneam, în ultima perioadă, Iasmina nu a avut parte de momente prea fericite în Casa Iubirii, așa că a decis că este timpul să plece acasă. Și-a exprimat dorința de a ajunge la eliminare, iar în cele din urmă aceasta i-a fost respectată. În gala din 13 aprilie, tânăra a fost eliminată, iar despărțirea de colegii de emisiune a fost una grea, presărată cu multe lacrimi.

După ce a părăsit Casa Iubirii, Iasmina a transmis un mesaj amplu în mediul online, pentru toți cei care au susținut-o. Fosta concurentă a punctat că deși mulți au perceput-o și catalogat-o greșit, intențiile sale au fost bune și sincere. De asemenea, aceasta a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături și a vorbit fără perdea despre tot parcursul său în cadrul show-ului de la Kanal D.

„Ultima mea gală! Până aici a fost dragii mei! Parcursul meu în casa iubirii s-a terminat în această seară! O țară întreagă s-a plâns de comportamentul meu în emisiune încât am fost singura concurentă care a plecat acasă cu cecul în mână, până în ultimul moment am fost favorită voastră și vreau să știți că scriu acest text cu lacrimi în ochi, și nu pentru că am plecat, ci pentru că îmi dau seama de câți oameni minunați am câștigat!

Oricât aș încerca nu pot să vă mulțumesc îndeajuns pentru tot ce ați făcut pentru mine! Vreau doar să știți că am plecat împăcată, că sunt mândră de mine și de tot parcursul meu! Poate nu am fost perfectă, am greșit mult, dar sunt împăcată sufletește pentru că am făcut ceea ce mi-a spus inima. Și sunt sigură că voi m-ați cunoscut și ați văzut că oricâte certuri și discuții am avut acolo în casă, nu am putut să țin dușmănie niciodată chiar și în ultima mea zi, am ales să iert pentru că așa e inima mea.

Sunt rea de gură, dar niciodată rea la suflet! Știu că încă de la intrarea mea am avut imagine de “certăreață”, însă eu știu că voi ați văzut foarte bine cum au stat lucrurile și ce caracter am eu. Am fost dreaptă, am ținut capul sus, am făcut fața la toate situațiile care nu au fost deloc ușoare credeți-mă! Dar cel mai important? Am rămas EU! Nu m-am vândut pe absolut nimic, am fost aceeași Iasmina pe care ați cunoscut-o încă din prima zi și v-am lăsat să mă cunoașteți așa cum sunt eu.

Am știut sa respect și să las capul jos, să empatizez și să iert! Tocmai de asta sunt foarte mândră de mine! Am iubit, am suferit, mi-a fost greu, am căzut și am clacat de foarte multe ori, dar de fiecare dată voi mi-ați dat putere să mă ridic. Dacă am învățat ceva din această experiență este că oamenii sunt foarte ușor de cumpărat, că sunt mai presus faima și banii decât principiile și mândria lor! Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Iasmina în mediul online.