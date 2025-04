Andreea Mantea, criză nervoasă la Casa Iubirii! Concurenta care a enervat-o cumplit: „Este obrăznicie”

Un nou scandal a izbucnit la Casa Iubirii! Andreea Mantea nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Una dintre concurente a enervat-o la maximum, iar între ele a urmat un schimb de replici tăios. Află, în articol, toate detaliile!

În ultimele săptămâni, tensiunile au fost la cote maxime la Casa Iubirii. Situația în cadrul emisiunii de la Kanal D a început să degenereze după ce Moldo a renunțat la Iasmina și s-a îndreptat cu viteză către Patricia. Schimbarea bruscă a acestuia și declarațiile impresionante pentru noua fată la care visează au făcut-o pe brunetă să izbucnească. Iar acum aceasta a fost din nou în centrul unui scandal. A enervat-o la culme pe Andreea Mantea!

Andreea Mantea a precizat că, în ultima perioadă, Iasmina nu a avut un comportament corespunzător. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a susținut că telespectatorii au trimis mesaje în care acuză producătorii emisiunii că o favorizează pe brunetă.

Vedeta a fost deranjată de atitudinea Iasminei și a răbufnit. Andreea Mantea i-a transmis că a compătimit-o pentru situația cu Moldo, însă acum a început să devină obraznică. De asemenea, a avertizat-o să își aducă aminte de cei șapte ani de acasă.

„Andreea Mantea: Poate că ai fost favorizată din cauza vârstei și din cauza situației prin care ai trecut cu Moldo, dar asta nu înseamnă că trebuie să ți se urce la cap.

Iasmina: Dar nu mi s-a urcat, doamna Andreea, la cap. Dacă dumneavoastră considerați…

Andreea Mantea: Dar în acest moment atitudinea ta ți se pare ok?

Iasmina: Ce fel de atitudine am?

Andreea Mantea: Față de mine?

Iasmina: Da, păi ce fel de atitudine am?

Andreea Mantea: Ai avut parte de o decepție cruntă, am zis să te înțelegem și să te sprijinim, dar în acest moment eu am senzația că nu mai este o decepție, am senzația că este obrăznicie.

Iasmina: Ok, asta considerați dumneavoastră.

Andreea Mantea: Și nu doar eu.

Iasmina: Nu am ce să fac, dacă dumneavoastră considerați că nu este ok, eu pot pleca acasă.

Andreea Mantea: Noi nu vrem să pleci acasă, dar o să te rog să îți aduci aminte de cei 7 ani de acasă, de bunul simț pe care ar trebui să-l ai față de toți oamenii ăștia de aici, de limbajul pe care ar trebui să-l ai la televizor”, a fost discuția dintre Andreea Mantea și Iasmina.