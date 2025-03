Un concurent de la „Casa Iubirii”, AMENINȚAT în mall! Un băiat s-a apropiat de el și i-a cerut… „Observ că avea un briceag la el”

Un concurent de la Casa Iubirii a trecut printr-un episod înfricoșător. Tânărul care s-a făcut remarcat în cadrul emisiunii de pe Kanal D a fost amenințat în mall de către doi indivizi suspecți. La un moment dat, a observat că unul dintre ei avea un briceag și a încercat să scape cât mai repede de aceștia. Află, în articol, întreaga poveste!

Radu Nițu, căci despre el este vorba, a tras o sperietură îngrozitoare, după ce a mers să se plimbe prin mall. Fostul concurent de la Casa Iubirii a decis să povestească episodul prin care a trecut pentru a-i avertiza pe urmăritorii lui să fie foarte atenți cu cine interacționează.

Radu Niță a povestit că s-a simțit amenințat la mall. Inițial, doi tineri s-au băgat cu el în seamă. Acesta a avut o atitudine respectuoasă și i-a salutat, dar situația a luat o turnură neașteptată. La un moment dar, s-a trezit cu unul dintre ei că îl bate pe umăr.

Individul i-a cerut bani fostului concurent de la Casa Iubirii, plângându-se că nu este din București și are nevoie de 100-200 de lei pentru combustibil. Băiatul a devenit insistent, iar Radu a observat că acesta avea un briceag.

Când mă uit, cine credeți că era?! Unul dintre indivizi! M-am oprit, îl salut, am dat noroc cu el, și începe să-mi spună că nu este din București, că este un băiat amărât, că are și el nevoie de 100-200 de lei să bage combustibil la mașină pentru că a rămas fără bani, și dacă îl pot ajuta. Dacă mă întrebați pe mine, la cum arată, nu părea deloc amărât. În timp ce vorbea, eu l-am analizat foarte bine și scanându-l din cap până în picioare observ că avea un briceag la el”, a povestit Radu pe TikTok.

Radu Niță a mărturisit că în acel moment s-a blocat și nu a știut cum să reacționeze. Tânărul a încercat să scape de cei doi indivizi și a vrut să plece cât mai repede din mall, însă aceștia l-au urmărit până în parcare.

„M-am blocat, sincer. În timp ce vorbea el, eu rămăsesem blocat psihic. Iar la un moment dat îmi spune să merg cu el pentru că știe el un bancomat aproape să mă duc să scot niște bani de pe card, pentru că i-am spus că nu am bani cash. Am simțit că era ceva în neregulă.

Am dat salut frumos cu el, i-am spus că nu pot, că mă grăbesc foarte tare și că-mi vad mai departe de drum. Ei tot au continuat să mă urmărească prin mall, pentru că la un moment dat am făcut la dreapta să o iau pe altă cale, ei erau în spatele meu.

În momentul respectiv m-am dus în parcarea subterană să-mi iau mașina, m-am urcat. Când am aprins farurile ei erau la două mașini distanță. Dădeau să vină spre mine, eu am pornit mașina și am ieșit repede din mall. Sincer, a fost o întâmplare care pe mine m-a speriat. Așadar, aveți foarte mare grijă la cine opriți”, a mai spus fostul concurent de la Casa Iubirii.