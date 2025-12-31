Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”

George Tănase încheie anul 2025 în glorie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul vorbește deschis despre slăbiciunile sale, despre succesul gustat anul acesta dar și despre dorințele lui reale pentru anul care vine.

George Tănase încheie „unul dintre cei mai buni ani ai săi” cu o liniște pe care recunoaște că nu a avut-o mereu. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul vorbește sincer despre anul care l-a echilibrat, despre momentele în care s-a scos singur din minți, dar și despre slăbiciunea pe care o recunoaște fără ocolișuri. Cu un 2025 extrem de bun atât pe plan profesional, cât și personal, George Tănase se pregătește să intre în noul an cu un proiect important: filmul „În pielea mea”, care va avea premiera la începutul lui 2026 și în care actorul va putea fi văzut într-un rol cu totul diferit.

2025, anul echilibrului total

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori să fie diferit în anul 2026?

George Tănase: Mi-aș dori ca în 2026 să fie mai multă liniște, mai multă pace, în special în trafic, să existe mai multă empatie, să avem mai multă răbdare unii cu alții, chiar dacă cineva greșește mi-aș dori să-i oferim doza aceea de răbdare. Cam astea ar fi lucrurile la care mă gândesc acum, nu mai am așteptări materiale mari sau dorințe de neatins, dorințele mele sunt mai mult interioare, de echilibru, de evoluție. Mi-aș dori să fie un an al evoluției.

CANCAN.RO: A fost 2025 un an bun pentru tine?

George Tănase: A fost unul dintre cei mai buni ani pentru mine 2025, atât material, profesional, cât și spiritual. Cred că e primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna, să le împletesc, să le fac să evolueze în paralel. Sunt foarte mulțumit cu tot ce am făcut. Mi-a oferit foarte multă liniște din toate punctele de vedere, profesional, familial, financiar, și toate celelalte aspecte.

CANCAN.RO: Ce lași în urmă în anul 2025?

George Tănase: Las în urmă foarte multe. Am învățat să fiu mai empatic, cum să am mai multă răbdare cu mine, cum să fac mai mult ce îmi place mie decât ce le-ar plăcea altor oameni, cum să mă bucur și eu de obiectivele mele profesionale, să am mai multă răbdare cu oamenii din jur pe care eu nu-i înțeleg sau nu știu să se facă înțeleși. A fost un an destul de profund pentru mine.

CANCAN.RO: Ai fost vreodată fericit doar pentru poză?

George Tănase: Dacă vă referiți la fotografiile pe care le fac cu oamenii, mereu sunt fericit când fac o poză cu cineva. Sunt mici momente când unii mai trec granița, spre exemplu când sunt la masă la restaurant și vine cineva cu o atitudine agresivă să fac o poză pe loc, și atunci mă deranjează. Dar, în general, n-am nicio problemă. Chiar de curând am primit un compliment, cineva mi-a amintit la un spectacol că acum câțiva ani am făcut o poză cu un grup mai mare și am stat mult să fac poze cu toată lumea și ei și-au amintit cu plăcere de acel moment. Eu nu-mi mai aminteam detaliile, dar m-a bucurat mult să aud asta.

„M-am scos singur din minți”

CANCAN.RO: Ce te-a scos cel mai tare din minți în 2025?

George Tănase: Nu prea am fost scos așa tare din minți în 2025, cred că mai degrabă m-am scos eu pe mine din minți în unele momente, că nu aveam răbdare ca unele lucruri să se așeze, sau cel puțin, profesional, încercam să controlez totul în jurul meu, nu aveam răbdare să aștept să se limpezească lucrurile ca apoi să iau o decizie, voiam să știu totul pe loc, să controlez și să fac eu, lucru care s-a dovedit vindecabil, așa că termin anul într-o liniște exemplară.

CANCAN.RO: Ai sperat vreodată că Sărbătorile vor schimba pe cineva?

George Tănase: Mereu mi s-a părut că sărbătorile îi schimbă pe oameni într-un fel sau altul, cu excepția celor din trafic sau a momentelor când oamenii sunt în trafic și sunt din ce în ce mai nervoși. Dar în general parcă există o doză mai mare de empatie, gândul „să fim mai buni”.

Nu cred că un comentariu de tipul „gata, te-ai făcut mai bun de sărbători, donezi ceva, faci o faptă bună, dar asta trebuie să faci de fapt în fiecare zi” ajută, pentru că și dacă mai mulți oameni fac mai multe lucruri bune la un moment dat, poate chiar în același timp, în masă, este ceva extraordinar și demn de a fi apreciat. Mereu sper ca sărbătorile să schimbe oamenii în direcția tradiției de a fi mai buni măcar de sărbători, iar dacă ne conectăm pe parcursul anului la energia sărbătorilor și am fi mai buni ar fi perfect.

CANCAN.RO: Ce slăbiciune ți-ai descoperit anul acesta?

George Tănase: Nu e ceva ce nu știam de multă vreme, sunt coleric, mă aprind imediat ca un foc și mă sting la fel de repede ca și cum ai arunca o găleată de apă peste el. Mi-aș dori să nu mi se mai aprindă atât de repede bujia să ating suta la prima apăsare de pedală, și mă tratez, văd că se domolește și asta.

