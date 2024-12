Vedeta care l-a căutat pe Mircea Diaconu de mai multe ori, înainte să moară: „Nu înțelegeam de ce nu răspunde”

Este zi de doliu în România! Mircea Diaconu a încetat din viață la vârsta de 74 de ani după o luptă grea cu cancerul de colon. Peste doar câteva zile, chiar în Ajunul Crăciunului, acesta ar fi împlinit 75 de ani. Irina Margareta Nistor este una dintre personalitățile din România care a încercat să-l contacteze de mai multe ori, înainte să moară, însă regretatul artist nu i-a răspuns la telefon.

Colegii de teatru și film, prietenii, rudele și cei care l-au cunocut nu își revin nici acum din șocul suferit. Mircea Diaconu a murit sâmbătă, 14 decembrie 2024, cu doar câteva zile înainte să împlinească 75 de ani, după o lungă perioadă în care s-a luptat cu cancerul de colon. Anunțul decesului a fost făcut de către soția acestuia, actrița Diana Lupescu. Vezi și: Cum a ajuns Mircea Diaconu să candideze la alegerile prezidențiale: „Parcă era făcut un drum…”

Irina Margareta Nistor este una dintre celebritățile din românia care ținea legătura cu regretatul actor. Cu puțin timp înainte de moartea acestuia, criticul de film a mărturisit că a încercat de câteva zile să ia legătura cu el, însă nu răspundea la telefon. La scurt timp, aceasta a aflat prietenul său a trecut la cele Sfinte.

”Am încercat de câteva zile (n.r să-l contacteze pe Mircea Diaconu) și nu înțelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne știm de foarte multă vreme. Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele și am fost extrem de șocată, pentru că ne-am văzut în august, am fost Stelele Filmul Românesc, la Iași și am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate.

A jucat extrem de multe roluri și la teatru, unde de fiecare dată știa să implice și publicul. Îți iubea enorm meseria, își iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoți… Spunea: Am o familie minunată”, a spus Irina Margareta Nistor pentru Observatornews.ro