Violeta Marin, surprinsă în timp ce se săruta cu iubitul ei! Imagine rară cu fiica Andreei Marin

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. este o adolescentă în toată firea. Deși peste doar o zi urmează să împlinească 17 ani, tânăra a simțit deja primii fiori ai dragostei. Este implicată într-o relație serioasă cu George, un tânăr student pasionat de jurnalism și comunicare, iar recent a adolescenta a încărcat în mediul online o imagine romantică alături de iubitul ei.

Marcând un an de relația alături de iubitul ei, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a încărcat pe social media o fotografie romantică alături de iubitul ei. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste adolescentină, iar ipostaza în care au fost surprinși este dovada clară că cei doi au o relație sănătoasă și sinceră.

Violeta Bănică, imagine romantică alături de iubitul ei

Violeta Bănică a reușit să atragă din nou atenția utilizatorilor de pe social media. Pe contul său de Instagram, tânăra a publicat o fotografie în care apare alături de iubitul ei în timp ce se sărutau cu patos. Încercând să îi păstreze identitatea, fiica Andreei Marin a simțit să marcheze astfel o etapă importantă în viața sa personală: un an de relație cu George, partenerul ei.

Andreea Marian a declarat de nenumărate ori că este cea mai mare susținătoare a fiicei sale. Este mândră de fiecare decizie pe care o ai – fie că este vorba despre viața personală sau cea profesională. Fosta prezentatoare TV se ocupă îndeaproape ca Violetei să nu îi lipsească afecțiunea, grija și sfaturile de calitate. Tânăra de 17 ani caldă deja pe urmele părinților ei, fiind implicată în mai multe proiecte media.

„E un bun comunicator, o fire organizată, ca și mine, are o minte ageră! Dumnezeu să o țină sănătoasă și în rest am încercat să-i deschid aripile către viitor. Dar ea știe că și de efortul și imaginația ei depinde cum se va așterne acesta. Doamne ajută!”, spunea Andreea Marian în urmă cu ceva timp.

Violeta Bănică va studia în America

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Marin a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe ale fiicei sale. Violeta a fost admisă la o prestigioasă facultate din America, acolo unde va studia dreptul. Vestea a venit cu doar câteva zile înainte ca adolescenta să împlinească 17 ani – continuă să citești AICI.