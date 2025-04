Monica Tatoiu, dezvăluiri uluitoare despre Gică Hagi: ”Una dintre fiicele lui James Bond a fost imaginea Oriflame și el s-a îndrăgostit de ea”

Monica Tatoiu a fost invitată în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Femeia de afaceri l-a dat de gol pe Gheorghe Hagi și a povestit momentul în care ”Regele” fotbalului s-a îndrăgostit de una dintre fiicele lui James Bond. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Invitată în emisiunea lui Dan Diaconescu, printre altele, Monica Tatoiu a povestit un episod neștiut despre Gheorghe Hagi, din perioada în care s-a îndrăgostit de una dintre fiicele lui James Bond. ”Regele” fotbalului a fost fermecat de frumusețea tinerei și ar fi încercat să o cucerească. Întâmplarea a avut loc în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Monica Tatoiu: ”Una dintre fetele lui James Bond a fost imaginea Oriflame”

Totodată, Monica Tatoiu a mărturisit frumusețea fiicei lui James Bond a convins-o să îi propună o colaborare, mai exact, aceasta a fost imaginea Oriflame, brandul său personal de cosmetice, make-up și produse de înfrumusețare.

MONICA TATOIU: ”Am avut posibilitatea să rămân în Italia, dar am refuzat. Mie nu îmi place să fiu slugă la străini. Nu vreau, să depind de ei, când eu aici eram fata lui tata? Eu călătorit în Japonia, am călătorit foarte mult, dar s-a știut că nu rămân, nu am vrut să rămân niciodată. Îmi place acasă, cunosc pe toată lumea, aici sunt persoană publică (n.r râde)”.

DAN DIACONESU: ”Când te-ai întors din Italia te-au racolat ăștia?”

MONICA TATOIU: ”În Italia am întâlnit niște oameni mai speciali. La un moment da, una dintre fiicele lui James Bond a fost imaginea Oriflame. Am cunoscut-o, s-a îndrăgostit Hagi de ea. Am dus-o la Mamaia, la hotelul lui. Să fie vreo 20 de ani. A venit ea incognito cu mama ei și cu copilul. Era o blondă frumoasă, înaltă, suedeză, frumoasă rău”.

