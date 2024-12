Locul de suflet al Andreei Marin! Merge acolo an de an: „E un colț de Rai”

Andreea Marin este una dintre prezențele longevive din showbiz-ul românesc, iar programul ei este unul extrem de încărcat. Însă, atunci când are timp doar pentru ea, vedeta călătorește și a vizitat deja multe destinații din lume. Dar, dintre toate, una i-a rămas în suflet și se întoarce aici an de an. Care este locul ce a cucerit-o definitiv pe Andreea Marin?

Andreea Marin se află de ani de zile în lumina reflectoarelor și mai mereu este implicată în câte un proiect. Însă, de-a lungul timpului, aceasta a învățat că are nevoie și de perioade de relaxare, iar pe acestea le umple cu călătorii. Vedeta a vizitat până acum numeroase țări și a găsit un loc care a fascinat-o.

„E un colț de Rai”

Andreea Marin iubește țara în care s-a născut și nu ezită să îi laude frumusețile de fiecare dată când are ocazia. Însă, dincolo de plaiurile natale, vedeta a descoperit un loc care i-a cucerit sufletul și care a făcut-o să îl iubească. Acum, acesta și-a împărtășit secretul și a spus care este locul pe care îl vizitează în fiecare an.

Se pare că Andreea Marin este fascinată de insula Capri din Italia. În urmă cu ani de zile a ajuns pentru prima oară aici, iar de atunci se întoarce cu mare plăcere an de an. Acolo, vedeta se simte liberă și împăcată și spune că insula Capri este „un colț de Rai”.

Istoria locului, spectacolul pe care natura îl pună în scenă, oamenii, tradițiile, preparatele culinare, toate fac din insula Capri un tablou idilic pentru Andreea Marin, pe care trebuie neapărat să îl vadă în fiecare an.

„Dincolo de hotarele țării noastre pe care o iubesc și care are multe locuri minunate, insula Capri din Italia e un colț de rai unde mă întorc an de an. Istorie fascinantă, frumusețe a naturii și un loc păstrat de oameni ca o oază de bun gust si tradiție, clima locului, lucrurile interesante pe care le descoperi mereu, arta sub diversele sale forme, arta culinară, de asemenea, bucuria de a trăi frumos și curat, energia specială a locului, toate te cheamă să te întorci acolo mereu”, a declarat Andreea Marina, potrivit WOWbiz.ro.

