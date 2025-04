Jojo, secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă, la 44 de ani: ”N-a funcționat la mine fastingul”

Cătălina Grama Jojo a fost dintotdeauna preocupată de felul în care se prezintă pe scena teatrului sau pe micul ecran. Actrița nu a avut schimbări radicale de greutate, preferând să ia constant măsuri ca să fie în cea mai bună formă. Soția lui Paul Ipate a mărturisit, pentru CANCAN.RO că, în cazul ei fastingul nu a funcționat. Cum reușește să își mențină silueta de invidiat, chiar dacă trișează în vacanțe, ne-a povestit în detaliu actrița.

Cătălina Grama Jojo a afișat întotdeuana o siluetă impecabilă, fiind admirată pentru modul în care reușește să se mențină. Mai mult, ea a constatat că după pragul de 40 de ani, lucrurile se schimbă și e nevoie de atenție și voință în ceea ce privește alimentația și sportul.

Cătălina Grama Jojo: “Nu neapărat mâncare de regim sau dietă, dar cantități mai mici”

Iar ca efortul să dea rezultate a mers înainte la nutriționist. “Trișez în vacanțe mai ales, mănânc pizza, mănânc paste, dar după, încerc să păstrez un echilibru. Dacă am mâncat ceva mai mult, nu știu, 2-3 zile, apoi încerc să mănânc ceva mai puțin în următoarea zi. Nu neapărat mâncare de regim sau dietă, dar cantități mai mici. Cred foarte mult în cantitățile mici, mai ales după vârsta de 40 de ani când se schimbă metabolismul și când nu toate dietele funcționează”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Cătălina Grama Jojo.

Cătălina Grama Jojo: “N-a funcționat la mine fastingul”

În urmă cu 2 ani, actrița testa intermittent fastingul, celebra dietă adoptată de starurile de peste ocean. A încercat-o din dorința de control al greutății, a ajutat-o doar să se mențină, pentru că nu a slăbit deloc. Chiar dacă existau diverse beneficii, ea a renunțat la acest stil de viață în favoarea unuia mai blând cu organismul.

“N-a funcționat la mine fastingul și am spus că îl încerc și nu știam sigur dacă va avea rezultate. Și am aflat de la nutriționista mea, de la Andra Balcangiu că nu funcționează pentru toată lumea fastingul și știi de ce? Pentru că este tricky metabolismul femeilor după vârsta de 40 de ani și eu fac 44 anul ăsta. Metabolismul se schimbă fantasic de tare și e foarte posibil ca tu dacă îi dai organismului foarte puțin și o dată pe zi să zicem sau de foarte puține ori pe zi (n.r. să facă depozite) da, exact asta se întâmplă și atunci nu este de dorit. Și eu cred în cantitățile mici, chiar dacă mâncăm ce ne place, nu știu inclusiv chiftele. Dacă sunt 3 și nu sunt 10, atunci da, e ok“, a precizat, pentru CANCAN.RO, soția lui Paul Ipate.

Cătălina Grama Jojo: “Fac eforturi ca să fac mișcare acasă”

Cătălina Grama Jojo are un program destul de încărcat, împărțindu-se între cursurile de actorie pe care le ține la propria școală, dar și repetițiile la teatru. Recunoșate că nu are timp de pierdut în trafic, așa că nu i-a surâs un abonament la sală. Se preocupă însă acasă de acest aspect.

“În ultima perioadă nu prea am mai avut timp, că am avut două proiecte unul peste celălalt. Am avut spectacolul “Mireasă fără voi”, am avut cursurile mele și am pregătit copiii pentru un festival de teatru. Fac eforturi ca să fac mișcare acasă, pentru că n-am timp să ajung la sală. Lucrez cu corpul meu pe o saltea specială, și lucrez cu greutăți. Asta iar e important: să lucrez cu greutăți pentru că mușchiul e cel care arde grăsimea și dacă știi să lucrezi este genial”, a dezvăluit actrița trucurile care o ajută să arate și să se simtă bine în pielea ei.

