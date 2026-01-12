Acasă » Știri » Cum arată vila din Corbeanca a lui Dani Oțil. Baie fără pic de gresie și faianță, dar cu un accesoriu inedit

De: Irina Vlad 12/01/2026 | 06:40
Cum arată vila din Corbeanca a lui Dani Oțil. Baie fără pic de gresie și faianță, dar cu un accesoriu inedit/ sursă foto: lovedeco/captură video
Se poate spune că Dani Oțil a fost mai tot timpul un bărbat așezat la casa lui (exceptând perioadele în care locuia mai mult în „deplasare”), însă de când a devenit tată și soț cu normă întreagă, lucrurile s-au schimbat. Atât la propriu, cât și la figurat: nopțile „nebune” din celebra cadă rotundă din baie au fost înlocuite cu momentele de relaxare în sala de cinema din propria vilă, locul unde își petrece timpul alături de Gabriela, soția lui, și Tiago, fiul lor. 

Originar din Reșița, până să ajungă vedetă în Capitală, Dani Oțil a locuit de-a lungul tinereții în 17 chirii din Timișoara și București. Încet, dar sigur, matinalul de la Neatza a pus ban pe ban și a reușit să își cumpere o casă.

Cum arată vila din Corbeanca a lui Dani Oțil

Dani Oțil locuiește într-o vilă din Corbeanca, o construcție care îi este „acasă” de mai bine de 15 ani. Pe vremea când nu era tată și soț, tot aici matinalul de la Antena 1 și-a trăit cei mai „nebuni” și rebeli ani din viață. Revenind în vremuri actuale și ceva mai liniștite, viața lui Dani Oțil s-a transformat la 180 de grade de când s-a căsătorit și a devenit tată. Acasă a devenit locul în care abia așteaptă să ajungă după o zi lungă de muncă și locul în care și-a creeat tot confortul.

„Acasă poți să-i spui locului ăluia la care visezi după primele trei zile de vacanță. Sau când ești plecat în oraș și ai o zi mai lungă, să vrei să ajungi acasă la răcoarea ta, mirosul tău, căldura ta. Locul ăla unde să fii ca telefonul pus la încărcat”, spunea matinalul de la Antena 1.

Sursa foto: arhivă CANCAN.ro
Sursa foto: arhivă CANCAN.ro

În cei 15 ani de când locuiește în vila din Corbeanca, Dani Oțil a reușit să investească ceva bani în propriul confort. Vila este împărțită pe două etaje. La parter există un living spațios, bucătărie deschisă și un dressing mascat în perete. Pentru a-și pune și mai mult amprenta asupra decorului, matinalul de la Neațza și-a pus la loc de cinste, suspendată pe perete, placa de snowbord. Și nu pe orice perete, cum ați putea crede, ci pe cel din… baie! Da, da! Ați citit și veți vedea bine în imaginile din galeria foto de mai sus.

Dani Oțil are propriul cinematograf în vilă

Unul dintre punctele de interesa o reprezintă pivnița casei, unde și-a amenajat o sală de cinema și gaming. Baia este un alt punct de interes (nu la fel de interesantă ca pe vremea când petrecea destul de mult timp în cada rotundă)! Matinalul Dani a optat pentru o renovare cu totul atipică: nu are deloc faianță sau gresie, cum și-ar pune pe loc 99% dintre români, ci a preferat tencuiala clasică pe care o regăsim în orice încăpere a casei. Mobilierul este ales cu bun gust, să se asorteze, în tonuri calde de maro și cu accesorii orientale.

Sursa foto: Lovedeco

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. De când am văzut casa, am văzut pivnița asta care e cu o înălțime de cameră normală, în care bănuiesc că orice om gospodar și-ar fi dorit să pună niște borcane, butoiul cu varză etc.

Eu cred că orice om care are încă un spirit tânăr și viu are nevoie să se joace, așa că mi-am făcut un spațiu unde pot să mă joc și unde am și un mic cinema doar pentru două persoane. Mi s-a părut că o să dau lovitura cu treaba asta. N-am dat lovitura niciodată”, a mai spus Dani Oțil.

Deși nu era prevăzut în planul casei, Dani Oțil nu s-a lăsat până când nu a amenajat o cameră pentru fiul lui. Dormitorul lui Tiago a devenit punctul zero al distracției. Pereți decorați cu peisaje din junglă, animale exotice și jucării, un spațiu plăcut și plin de căldură pentru mezinul familiei.

