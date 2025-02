Pârtia roșie care a făcut-o pe Jojo să ia măsuri de dragul copiilor! Frica pe care vrea s-o doboare!

Cătălina Grama Jojo se străduiește să țină pasul cu activitățile pe care le desfășoară copiii săi. Chiar dacă de ani buni actrița cochetează cu schiatul, anul acesta a pus pe lista de obiective lecțiile pentru sportul de iarnă, dorindu-și să fie sigură pe ea pe pârtie și să trăiască experiența cot la cot cu Achim și Zora. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția lui Paul Ipate ne-a povestit ce s-a întâmplat, în urmă cu ani buni, în Austria când a ajuns pe o pârtie roșie, dar și de ce altă frică își dorește să scape.

Cătălina Grama Jojo a fost prezentă, zilele trecute, la vizionarea VIP a animației “Looney Tunes: Ziua în care Pământul a făcut BUM!” care rulează în cinematografele din România în avanpremieră din 26 februarie și în premieră din 28 februarie, simultan cu lansarea în SUA. Distribuit în România de Vidra Distribution, acesta este primul lungmetraj dedicat exclusiv celor două personaje legendare – Porky Pig și Daffy Duck – la 90 de ani de la crearea lor. Actrița a fost însoțită la eveniment de fiul ei, Achim.

Cătălina Grama Jojo: “Într-adevăr dispare anxietatea și este total altceva”

CANCAN.RO: Ai bifat o premieră și ai început lecțiile de schi. Ce te-a motivat să faci acest pas?

Cătălina Grama Jojo: Am mai schiat până acum, numai că una este să schiezi așa că-ți arată vărul – în cazul meu, că la mine așa a fost, el m-a învățat sau că îți arată soțul. Deci una e să te urci pe pârtie într-un fel necontrolat, fără să stăpânești bine mișcarea, că am încercat și așa. Când am fost, recent, în Laponia, am schiat cu Achim, am coborât toată pârtia pe care a coborât el, numai că foarte stresată, că-mi era teamă și acum pentru prima oară am vrut și eu să învăț să schiez cu un monitor de schi și e complet diferit.

Într-adevăr dispare anxietatea și este total altceva și vreau așa, gradual să învăț să stăpânesc treaba asta cât mai bine, nu să ajung vreo mare schioare. Ceea ce îmi doresc de fapt este să schiez alături de copiii mei. Văd foarte mulți părinți din generația noastră că își aduc copiii la schi și ei rămân la bază. Și eu îmi doresc să trăiesc experiența alături de ei și am zis: vreau să învăț.

Cătălina Grama Jojo: “Am nimerit pe o pârtie roșie și a fost destul de dificil”

CANCAN.RO: Când te-ai urcat prima oară pe schiuri ?

Cătălina Grama Jojo: Acum mulți ani, în Austria. De asta spun că nu e bine să începi așa, după capul tău. Am nimerit pe o pârtie roșie, în condițiile în care eram nu începător, eram sub gradul de începător și a fost destul de dificil.

CANCAN.RO: Ai avut parte de vreun incident?

Nu, dar am coborât pârtia cu schiurile în spate. Îți dai seama că n-am putut să o cobor normal. M-am speriat foarte tare și nu, n-a fost niciun schi atunci, dar aceea a fost prima experiență.

Cătălina Grama Jojo: “Mi-aș fi dorit foarte mult să învăț să fac surfing”

CANCAN.RO: Ce alte frici vrei să-ți învingi?

Cătălina Grama Jojo: Mie îmi mai e frică de apă. Înot, dar nu-mi place să mă scufund și întotdeauna am avut așa un vis, mi-aș fi dorit foarte mult să învăț să fac surfing. Achim înoată foarte bine, Zora învățat și ea să înoate. Mi-am propus ca, la un moment dat, să-i ducem pe copii la o plajă din asta de surfing. Am văzut, la un moment dat, în călătoriile mele, una aproape în Portugalia. Nu trebuie să mergi până în Australia sau în America și aș vrea să încerc asta. Mi-e teamă de valuri, că m-ai întrebat de teamă. Mi-e teamă să fiu sub apă.

CANCAN.RO: Ce pregătești pe plan profesional?

Cătălina Grama Jojo: Urmează să filmăm pentru noul sezon Tătuțu’. Am început repetițiile pentru primul proiect produs de către mine, Andrei Mateiu și Paul prin Teatrul Maidan, compania noastră, se numește „Mireasă fără voie”. Din distribuție fac parte Carmen Tănase, eu, Irina Antonie, Doru Bem, Radu Micu și Andrei Matei.

CANCAN.RO: Și Paul Ipate nu joacă?

Cătălina Grama Jojo: Paul nu joacă în acest spectacol, o să joace în altul. Era angrenat într-un alt proiect când l-am început pe ăsta. Paul e mai ocupat decât mine pe partea asta de teatru și spectacole și turnee.

Cătălina Grama Jojo: “Dacă nu ai de ales, găsești o cale”

CANCAN.RO: Cum gestionați lucrurile astfel încât să păstrați un echilibru între viața de familie și proiectele profesionale?

Cătălina Grama Jojo: Dacă nu ai de ales, găsești o cale. Renunț la orice se poate în momentul sau în perioada respectivă. Dacă Paul are o perioadă mai ocupată, preiau eu tot. Și atunci, da, cumva devine mai dificil. Dar când e mai liber, mă ajută el pe mine. Mă susține el când am un proiect. Ne uităm pe programe în telefon și zicem: eu am atunci 13, 14, 15, tu ce ai atunci? Și facem chestia asta săptămânal sau uneori cu o lună înainte, în așa fel încât să știm că unul dintre noi este acasă. Se întâmplă rar când suntem amândoi plecați și rămân copiii cu bunicii. Noi gestionăm timpul în funcție de calendarul fiecărui.

