De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și taxele. Ilie Bolojan a spus motivul real

Pentru reducerea deficitului bugetar, Guvenul României a decis ca banii plătiți de cetățeni sub formă de taxe și impozite să meargă tot la bugetul local. De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și taxele?

În ultima ședință de Guvern din 2025, premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetul din 2026 se va baza pe creșterea taxelor și impozitelor locale. Astfel că banii obținuți în plus de la româi vor rămâne la bugetul local. Cu acești bani, administrațiile locale vor putea să le ofere românilor condiții mai bune de trai (drumuri asfaltate, școli renovate etc). Guvenul estimează o creștere medie a impozitelor de 70-80%, chiar și mai mari.

De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și taxele

Reamintim că începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele și taxele locale din România au fost majorate. Măsurile au fost necesare pentru alinierea la standardele europene, creșterea veniturilor locale și asigurarea că România va mai putea avea cces la fondurile PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), fonduri nerambursabile alocate României prin inițiativa europeană NextGenerationEU pentru investiții și reforme în tranziția digitașă, sănătate, educație și transporturi.

În cadrul unui comunicat de presă, executivii Guvernului României au explicat unde vor ajunge banii obținuți din majorarea impozitelor și a taxelor. Banii colectați din impozitele și taxele locale vor rămâne la bugetele locale.

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem. că nu mai avem aceşti bani să-i dăm pentru autorităţile locale, dar avem proiecte începute în fiecare localitate din România, din bugetele de stat, de la drumuri care se asfaltează, de la şcoli care se repară şi aşa mai departe, care sunt finanţate în cea mai mare parte de la bugetele stat, altele sunt şi din bugetele locale, mai ales în reşedinţele de judeţ care au putere financiară mult mai mare, neputând să transferăm sumele la valoarea pe care am transferat-o până acum. Practic pentru a continua aceste investiţii, ele vor fi finanţate din această plată suplimentară, care înseamnă condiţii mai bune pentru oameni”, a precizat Bolojan pentru Digi24.

Pentru 2026, după majorarea taxelor și impozitelor, Guvernul estimează o creștere a veniturilor la bugetul local de aproximativ 3,7 miliarde de euro, adică peste 30% față de 2025. 1,42 de miliarde de lei ar proveni din impozitele pe clădiri, 1,09 miliarde de lei din impozitele pe terenuri și 1,18 miliarde de lei din impozitul pe autovehicule.

