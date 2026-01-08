Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți

În 2026, proprietarii de locuințe din România se confruntă cu taxe locale considerabil mai mari, ca urmare a noilor reglementări fiscale aplicate de la începutul anului.

Printre cei afectați de creșterea impozitelor se numără și premierul Ilie Bolojan, care deține un apartament în municipiul Oradea și o casă în mediul rural.

Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă

Pentru locuința de la țară, impozitul datorat în 2026 este dublu față de anul precedent. Primarul comunei Vadu Crișului, Dorel Cosma, a explicat că majorările sunt substanțiale pentru toate proprietățile din localitate, inclusiv pentru cea aparținând familiei premierului.

Acesta a precizat că impozitul pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați, situată în zona A și dotată cu utilități, a crescut de la 160 de lei în 2025 la 327 de lei în 2026.

„O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025. Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”

Și în Oradea, impozitele pentru apartamente au înregistrat creșteri de aproximativ 90-100%, potrivit primarului Florin-Alin Birta. Locuința urbană a premierului se încadrează în aceeași categorie, astfel că suma datorată în 2026 ajunge la 580-600 de lei, față de 300 de lei în anul anterior.

„580-600, ceva de genul. Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90-100%. Și premierul va plăti impozit dublu. Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca și primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie”, declară edilul din Oradea.

Cât achită pentru cele două proprietăți

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile locale din cele două localități, premierul Ilie Bolojan are de achitat în 2026 un impozit de 327 de lei pentru casa de la țară și aproximativ 600 de lei pentru apartamentul din Oradea, valori aproape duble comparativ cu anul 2025.

Întrebat dacă și-a achitat deja obligațiile fiscale pentru acest an, premierul a precizat că nu a utilizat încă platforma ghiseul.ro și că nu a efectuat plata.

„Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie”.

Premierul a explicat și motivele pentru care a fost necesară majorarea taxelor locale, subliniind diferențele dintre România și alte state europene în vederea veniturilor colectate la nivel local.

„De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei. Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe”, a transmis Ilie Bolojan.

CITEŞTE ŞI: Ilie Bolojan cere ridicarea vârstei de pensionare: „Nu mai putem susține”

Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”