Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 08:00
Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Sursă: Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a făcut anunțul! Într-un interviu din data de 10 decembrie 2025, premierul a sugerat că pensiile și salariile nu vor crește prea curând. În ce an ne putem aștepta la o majorare? Toate detaliile în articol.

În contextul discuției legate despre bugetul pentru anul 2026 și despre disputele din coaliție, Ilie Bolojan a dezbătut acest subiect. Astfel, pensiile și salariile au șanse să crească abia din anul 2027.

“Problemele rămân, ele nu pot fi rezolvate prin postări, prin atacuri. Problemele trebuie atacate și rezolvate și nu e atât de simplu. Eu sper, că dacă vrem să scoatem România din această situație trebuie să avem avem un buget pentru anul viitor care este predictibil. Pentru asta, înainte de aprobarea bugetului, care va fi la sfârșitul lunii ianuarie, trebuie să adoptăm toată legislația care să ne permită că dacă stabilim un deficit de 6,2%-6,4%, să știm că acea țintă este fezabilă și că ne apropiem de ea la finalul anului….o să ne împrumutăm la dobînzi mult mai mici, vom plăti cu câteva miliarde mai puțin, ceea ce înseamnă capacitate de dezvoltare, servicii mai bune, creșteri de pensii și salarii în 2027. Trebuie să fim onești cu oamenii. E mult mai corect să spui realitatea”, a spus Ilie Bolojan.

Mai mult, premierul a vorbit și despre faptul că anul 2026 nu vine cu majorare de taxe și impozite, dar disciplină bugetară și reducerea cheltuielilor acolo unde este posibil sunt necesare.

”Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor, în aşa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală, după care, pe fondul reducerii inflaţiei, să reluăm o creştere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producţie, pe investiţii, este să ne încasăm taxele care au fost stabilite, în aşa fel încât să combatem evaziunea fiscală şi cei care fac afaceri să-şi achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanţăm investiţiile, să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă şi să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize”, a mai spus premierul.

