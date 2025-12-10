Acasă » Știri » Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!

Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!

De: Denisa Iordache 10/12/2025 | 13:34
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Carmen Tănase spune ce pensie are. Sursă: Captură Youtube
Carmen Tănase, una dintre figurile marcante în actoria din țara noastră, a dezvăluit ce pensie are un actor de nivelul ei, după peste patru decenii de muncă. Declarația ei a stârnit controverse. La suma asta nu te așteptai!

Carmen Tănase nu are nevoie de o descriere, asta pentru că se numără printre cele mai iubite și cunoscute actrițe de la noi, fiind un exemplu de urmat pentru tinerii care vor să intre în domeniu. Aparițiile sale fac deliciul publicului, iar ea este întotdeauna transparentă și directă cu oamenii de acasă.

Ce pensie are Carmen Tănase

Invitată în cadrul unui podcast, actrița a răspuns la o întrebare care stă pe buzele multor români: ce salariu are un actor de o asemenea importanță. Ei bine, Carmen Tănase a uimit pe mulți atunci când a dezvăluit că, după 40 de ani de actorie, are o pensie de doar 6.100 de lei.

„Ce pensie am? 6.100 de lei. 6.100 de lei și trebuie să mă duc și la UCIN, unde sunt eu arondată, ca să zic așa, că nu sunt la UNITER, și de acolo… dar trebuie să mă duc cu decizia că n-am avut timp să mă duc. De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit. Dar alea sunt 100 de toate.

Nu știu dacă 100 și la teatru, și la film sau 100 la teatru, 100 la film, dar cred că 100 și la una, și la alta și acolo doar când se eliberează un loc. Deci, practic, când moare cineva, vine rândul altcuiva. Da, așa s-a dat. Și aia mai este cred cât pensia mea. Și dacă o iau pe aia nu mai iau jumătatea aia, și atunci am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo. Dar trebuie să mă duc. Nu, e ok”, a declarat actrița în cadrul unui podcast.

×