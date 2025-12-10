O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient

O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj s-a stins din viață subit, la vârsta de doar 48 de ani. Acesta și-a dat ultima suflare chiar în timpul serviciului. Consulta un pacient atunci când s-a prăbușit din picioare.
Veste cumplită pentru comunitatea medicală din Gorj. Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului, în incinta Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari.
Din primele informații, se pare că medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina se afla chiar la locul de muncă atunci când și-a dat ultima suflare. Mai exact, tragedia s-a petrecut în timpul unui consult medical, chiar în salonul unuia dintre pacienți.
Martorii spun că medicul s-a prăbușit din picioare, în timp ce își făcea meseria. Alarma a fost dată imediat, iar colegii bărbatului au intervenit. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, care au durat aproape o oră. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru Ovidiu Bogdan Cîrstina nu s-a mai putut face nimic.
Conform reprezentanților spitalului, medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina avea o patologie cardiovasculară cunoscută, dar nimeni nu se aștepta să se stingă din viață.
„Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate.
Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”, a transmis conducerea spitalului.
Dr. Ovidiu Bogdan Cîrstina se transferase în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. Acesta era căsătorit cu o asistentă din cadrul aceleiași unități medicale.
