O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 14:19
O nouă tragedie în lumea medicală

O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj s-a stins din viață subit, la vârsta de doar 48 de ani. Acesta și-a dat ultima suflare chiar în timpul serviciului. Consulta un pacient atunci când s-a prăbușit din picioare.

Veste cumplită pentru comunitatea medicală din Gorj. Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului, în incinta Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari.

Tragedia s-a petrecut în timpul unui consult medical

Din primele informații, se pare că medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina se afla chiar la locul de muncă atunci când și-a dat ultima suflare. Mai exact, tragedia s-a petrecut în timpul unui consult medical, chiar în salonul unuia dintre pacienți.

Martorii spun că medicul s-a prăbușit din picioare, în timp ce își făcea meseria. Alarma a fost dată imediat, iar colegii bărbatului au intervenit. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, care au durat aproape o oră. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru Ovidiu Bogdan Cîrstina nu s-a mai putut face nimic.

Conform reprezentanților spitalului, medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina avea o patologie cardiovasculară cunoscută, dar nimeni nu se aștepta să se stingă din viață.

„Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate.

Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”, a transmis conducerea spitalului.

Dr. Ovidiu Bogdan Cîrstina se transferase în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. Acesta era căsătorit cu o asistentă din cadrul aceleiași unități medicale.

