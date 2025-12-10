Acasă » Știri » Poza zilei | Cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani. Stil de rockstar și accesorii mai scumpe decât salariile din România!

Poza zilei | Cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani. Stil de rockstar și accesorii mai scumpe decât salariile din România!

De: Paul Hangerli 10/12/2025 | 14:37
Poza zilei | Cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani. Stil de rockstar și accesorii mai scumpe decât salariile din România!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Când privești cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani, ai senzația că moda românească tocmai se intersectase cu Hollywoodul sau cu scena unui concert U2. Designerul afișa o imagine complet diferită de cea de azi, cu un vibe de rockstar care întorcea toate privirile.

Cu două decenii în urmă, stilul lui Cătălin Botezatu era la mare depărtare de eleganța rafinată cu care ne-a obișnuit în ultimii ani. Lookul lui semăna izbitor cu estetica lui Bono de la U2: ochelari colorați, atitudine de scenă, haine cu texturi lucioase și acel aer de „vin, cuceresc și plec”. Probabil că îl plăcea pe Bono și foarte probabil și muzica lui.

Cătălin Botezatu, în urmă cu 20 de ani. sursă – Mediafax

Totuși, influențele rock se amestecau delicios cu opulența marilor branduri. Atât de delicios încât Botezatu părea un soi de Bono valutist de la Gara de Nord. Pantofii, model Versace, costau pe atunci în jur de 700 de dolari, iar cureaua, tot Versace, încă 300 de dolari. La acestea se adăuga un colier Dior vintage, cu pandantiv în formă de cruce, evaluat cam tot pe la 300–400 de dolari. În total, „pe el” se adunau aproximativ 1500 de dolari, o sumă care în România acelor ani, neaflată în UE, echivala cu: 4–6 salarii medii, jumătate din prețul unei Dacii second-hand, sau economiile unei familii întregi pentru o vacanță de lux la Neptun.

A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Botezatu, varianta „Bono de România”

Ce s-o mai lungim, Botezatu purta o jumătate de an de muncă în haine. Și o făcea cu un aplomb care azi ar rușina jumătate din influencerii de modă. Și cu un blond vopsit de zici că folosea apă oxigenată nu vopsea. Cătălin Botezatu a început în 1984 ca manechin la Casa de Modă Venus, descoperit de Zina Dumitrescu. Un an mai târziu, la doar 19 ani, Europa îl desemna „cel mai bun manechin al anului” la Frankfurt.

Cătălin Botezatu avea un stil care amintea de Bono de la U2. sursă – Mediafax

Trecerea către design a fost firească: după Revoluție a creat prima casă de modă privată din România, „Delphi by Cătălin Botezatu”, care s-a transformat rapid în brandul ce-i poartă numele. A avut fabrici în Cluj, Oradea și Târgu Mureș, a produs lenjerie, tricotaje și colecții care au defilat în toată lumea. A lucrat în atelierul lui Gianni Versace, a îmbrăcat 350 de vedete internaționale, iar astăzi numele lui e sinonim cu glamourul românesc. A făcut televiziune, a devenit jurat în show-uri iconice și a rămas unul dintre cei mai vizibili și respectați creatori de modă din România. Gloria profesională a venit la pachet cu viață amoroasă intens mediatizată, relații celebre, drame, pasiuni și chiar declarații controversate despre moștenitorii săi: „Am mai mulți decât crede lumea”.

Iar după lupta cu probleme serioase de sănătate, designerul continuă să muncească și azi, să călătorească și să creeze, mărturisind mereu că moda este combustibilul lui. Deși este un personaj controversat, mereu în centrul atenției și adesea ținta criticilor, Cătălin Botezatu a rămas un fel de „bun național” al modei românești. A fost comentat, judecat, analizat, dar niciodată ignorat. Iar adevărul este simplu: după el, nimeni n-a mai reușit să se apropie de anvergura, glamourul și rezonanța pe care le-a dus pe podium. Mulți au încercat, mulți s-au autointitulat vedete în modă, dar gloria lui rămâne neatinsă, un reper care, chiar și după decenii, încă nu a fost egalat.

CITEȘTE ȘI: Propunerea pe care Cătălin Botezatu a acceptat-o pe loc: “A fost o provocare” I EXCLUSIV

NU RATA: Singura dorință a lui Cătălin Botezatu care încă nu i s-a îndeplinit de sărbători: „Eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu”

Tags:
Iți recomandăm
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața
Știri
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei. Imaginea a devenit virală
Știri
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei.…
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români
Gandul.ro
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4...
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români
Gandul.ro
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza ...
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața
Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!
Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ...
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei. Imaginea a devenit virală
Blestemul familiei Szabo. Secretul dureros scos la iveală după moartea Ștefaniei
Blestemul familiei Szabo. Secretul dureros scos la iveală după moartea Ștefaniei
BANCUL ZILEI | „Bro” și motivul de supărare
BANCUL ZILEI | „Bro” și motivul de supărare
(P) Reconversia profesională: cum îți poate schimba viața și cariera
(P) Reconversia profesională: cum îți poate schimba viața și cariera
Vezi toate știrile
×