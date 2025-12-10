Poza zilei | Cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani. Stil de rockstar și accesorii mai scumpe decât salariile din România!

Când privești cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani, ai senzația că moda românească tocmai se intersectase cu Hollywoodul sau cu scena unui concert U2. Designerul afișa o imagine complet diferită de cea de azi, cu un vibe de rockstar care întorcea toate privirile.

Cu două decenii în urmă, stilul lui Cătălin Botezatu era la mare depărtare de eleganța rafinată cu care ne-a obișnuit în ultimii ani. Lookul lui semăna izbitor cu estetica lui Bono de la U2: ochelari colorați, atitudine de scenă, haine cu texturi lucioase și acel aer de „vin, cuceresc și plec”. Probabil că îl plăcea pe Bono și foarte probabil și muzica lui.

Totuși, influențele rock se amestecau delicios cu opulența marilor branduri. Atât de delicios încât Botezatu părea un soi de Bono valutist de la Gara de Nord. Pantofii, model Versace, costau pe atunci în jur de 700 de dolari, iar cureaua, tot Versace, încă 300 de dolari. La acestea se adăuga un colier Dior vintage, cu pandantiv în formă de cruce, evaluat cam tot pe la 300–400 de dolari. În total, „pe el” se adunau aproximativ 1500 de dolari, o sumă care în România acelor ani, neaflată în UE, echivala cu: 4–6 salarii medii, jumătate din prețul unei Dacii second-hand, sau economiile unei familii întregi pentru o vacanță de lux la Neptun.

Botezatu, varianta „Bono de România”

Ce s-o mai lungim, Botezatu purta o jumătate de an de muncă în haine. Și o făcea cu un aplomb care azi ar rușina jumătate din influencerii de modă. Și cu un blond vopsit de zici că folosea apă oxigenată nu vopsea. Cătălin Botezatu a început în 1984 ca manechin la Casa de Modă Venus, descoperit de Zina Dumitrescu. Un an mai târziu, la doar 19 ani, Europa îl desemna „cel mai bun manechin al anului” la Frankfurt.

Trecerea către design a fost firească: după Revoluție a creat prima casă de modă privată din România, „Delphi by Cătălin Botezatu”, care s-a transformat rapid în brandul ce-i poartă numele. A avut fabrici în Cluj, Oradea și Târgu Mureș, a produs lenjerie, tricotaje și colecții care au defilat în toată lumea. A lucrat în atelierul lui Gianni Versace, a îmbrăcat 350 de vedete internaționale, iar astăzi numele lui e sinonim cu glamourul românesc. A făcut televiziune, a devenit jurat în show-uri iconice și a rămas unul dintre cei mai vizibili și respectați creatori de modă din România. Gloria profesională a venit la pachet cu viață amoroasă intens mediatizată, relații celebre, drame, pasiuni și chiar declarații controversate despre moștenitorii săi: „Am mai mulți decât crede lumea”.

Iar după lupta cu probleme serioase de sănătate, designerul continuă să muncească și azi, să călătorească și să creeze, mărturisind mereu că moda este combustibilul lui. Deși este un personaj controversat, mereu în centrul atenției și adesea ținta criticilor, Cătălin Botezatu a rămas un fel de „bun național” al modei românești. A fost comentat, judecat, analizat, dar niciodată ignorat. Iar adevărul este simplu: după el, nimeni n-a mai reușit să se apropie de anvergura, glamourul și rezonanța pe care le-a dus pe podium. Mulți au încercat, mulți s-au autointitulat vedete în modă, dar gloria lui rămâne neatinsă, un reper care, chiar și după decenii, încă nu a fost egalat.

CITEȘTE ȘI: Propunerea pe care Cătălin Botezatu a acceptat-o pe loc: “A fost o provocare” I EXCLUSIV

NU RATA: Singura dorință a lui Cătălin Botezatu care încă nu i s-a îndeplinit de sărbători: „Eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu”