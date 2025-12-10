Acasă » Știri » Nașa lui Armin Nicoară, în doliu! Stana Stepănescu e devastată de durere: ”Drumul vieții a luat sfârșit”

De: Denisa Iordache 10/12/2025 | 17:45
Nașa lui Armin Nicoară este în doliu. Sursă: Instagram
Este doliu în familia lui Armin Nicoară. Nașa artistului a pierdut o ființă dragă și a împărtășit un mesaj dureros pe rețelele de socializare. Toate detaliile în articol.

Stana Stepănescu este nașa lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Artista de muzică de petrecere trece printr-o perioadă extrem de grea, iar finii ei îi sunt alături în aceste momente grele.

Nașa lui Armin Nicoară, în doliu

Cântăreața a primit această veste cumplită chiar înainte de perioada de sărbători. Bunica Stanei Stepănescu s-a stins din viață în urmă cu puțin timp și a lăsat un gol imens în sufletul artistei și multă durere.

Foarte atașată de bunica ei, artista a fost dărâmată de această veste și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare:

”Drumul vieții a luat sfârșit, dar amintirea ta va trăi în inimile noastre! Drum lin spre cer, bunica mea dragă! 🙏🏻😔🖤”

Alături de mesajul dureros, Stana Stepănescu a atașat o fotografie alb negru alături de bunica ei mult iubită.

În ceea ce privește motivul decesului, artista a preferat să rămână rezervată și nu a spus nimic despre acest lucru. Însă, cu doar patru zile înainte de tragedie, artista a postat o imagine alături de regretata ei bunică, iar fanii i-au transmis sănătate și i-au promis că se vor ruga pentru ea.

Artista are o relație foarte bună cu Armin Nicoară și Claudia Puican

După cum vă spuneam, Stana Stepănescu este nașa lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Cei trei au o relație foarte apropiată. Mai mult, din semn de respect pentru ea, nașii au adus-o cu elicopterul la nunta pe care au făcut-o în luna octombrie a acestui an. Cei prezenți au rămas de-a dreptul uimiți când au văzut intrarea de senzație a nașei alături de Armin Nicoară (VEZI AICI IMAGINILE).

