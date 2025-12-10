Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, puși la zid după ce s-au pozat în dormitorul matrimonial: ”Este jenant!”

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au stârnit numeroase reacții după ce au împărtășit cu urmăritorii lor o imagine din noul dormitor matrimonial, recent renovat. Fotografia, publicată pe pagina de socializare a prezentatorului, îi arată pe cei doi întinși pe pat în timp ce se bucură de rezultatul lucrărilor, însă a ajuns rapid sub lupa publicului.

Renovarea a durat câteva săptămâni și a reprezentat, pentru cuplu, prima transformare majoră a acestui spațiu după mai bine de un deceniu. Ei au decis să schimbe complet atmosfera dormitorului, optând pentru o amenajare inspirată din stilul camerelor de hotel moderne. Cristina Șișcanu, pasionată de design interior, s-a ocupat de concept, iar rezultatul final a fost prezentat, parțial, publicului prin fotografia care a devenit subiect de discuție.

Ce reacții au primit Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu

Deși mulți urmăritori au apreciat schimbarea, remarcând eleganța camerei și atenția la detalii, imaginea nu a fost primită unanim cu entuziasm. Cei doi apar îmbrăcați lejer, așezați pe pat, însă încă poartă încălțăminte, un aspect care a atras un val de comentarii. Unii internauți au considerat că acest detaliu transmite o lipsă de naturalețe sau un cadru mai puțin potrivit pentru o fotografie de familie, mai ales într-un spațiu atât de personal.

„În dormitorul matrimonial renovat după ideile Cristinei. Nu mai făcusem nicio schimbare de aproape 14 ani. Are un talent incredibil și un simț al designului și al detaliilor ieșit din comun. Acum dormitorul are o linie modernă. Ceea ce vedeți este doar o mică parte din ce a schimbat. Cristina vă va arăta întregul ansamblu dormitor+baie și vă va oferi informații complete curând. A reușit să creeze acea senzație plăcută de cameră elegantă de hotel, care te face să te simți în vacanță de îndată ce intri pe ușă, la care se adaugă elemente de intimitate alese cu mare atenție. E foarte important să te simți confortabil în propria casă… și a ieșit exact cum am anticipat. I-am spus: ‘Vezi că te știu. Dacă te apuci să renovezi baia matrimonială, o să renovezi tot etajul. Pregătește-te pentru alt buget! Și… așa a fost”, a scris Mădălin Ionescu.

O parte a publicului și-a exprimat reținerea și în privința modului în care cei doi sunt poziționați în imagine, pe motiv că un cadru atât de intim nu ar trebui împărtășit în acest fel pe platformele sociale. Criticile nu au vizat doar gestul în sine, ci și ideea, tot mai răspândită în rândul persoanelor publice, de a expune zone din casă considerate de obicei private.