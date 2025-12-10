Acasă » Știri » Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un ”cadou” din închisoare: ”Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă”

Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un ”cadou” din închisoare: ”Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă”

De: Paul Hangerli 10/12/2025 | 19:05
Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un ”cadou” din închisoare: ”Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cel mai savuros episod din războiul celor doi titani ai hip-hop-ului continuă, unde armele nu mai sunt versurile sau diss-urile, ci buchetele de flori! Iar în timp ce 50 Cent face mișto pe internet, echipa lui Diddy sare ca arsă și neagă tot: „Nu el a trimis florile!”. Da, ai citit bine, gangsterii au trecut la horticultură, dar scandalul e mai încins ca niciodată!

Totul a explodat în momentul în care Netflix a lansat docuseria Sean Combs: The Reckoning, produsă chiar de 50 Cent, eternul dușman al lui Diddy. Serialul e plin de acuzații grele: abuzuri, petreceri dubioase, martori care ies pentru prima oară la lumină și chiar insinuări legate de moartea lui Tupac. Fanii hip-hop au stat lipiți de ecrane, iar la Fort Dix, unde Diddy e închis, se pare că tensiunea a atins cote istorice.

50 Cent nu se lasă, după ce P. Diddy i-a trimis flori.- social media

Fix atunci, în Miami, în timp ce 50 Cent cânta liniștit într-un club, apare un buchet MASIV de flori, trimis, spun sursele, chiar din pușcărie, de însuși Diddy. Un aranjament atât de pompos și ciudat încât mulți au zis că seamănă mai mult cu un buchet de înmormântare decât cu un „gest de pace”. Internetul a luat foc, iar 50 Cent a postat imediat poza cu eterna lui ironie: „Ce fel de chestie g%y e asta? Diddy îmi trimite flori? LOL.” Imediat, echipa lui Diddy a ieșit public și a negat tot scandalul floral: „Nu el a trimis buchetul, e o glumă pusă la cale de altcineva.” Dar nimeni nu i-a crezut. Meme-urile au continuat, presa a explodat, iar coșmarul PR-istilor lui Diddy s-a agravat.

50 Cent nu se lasă! Vrea să-i trimită flori înapoi lui P.Diddy

Dacă Diddy răspunde prin echipa de PR și-și linge rănile în spatele gratiilor, 50 Cent nu doar că nu pune frână, dar apasă accelerația scandalului până la podea. După episodul absolut halucinant cu buchetul trimis misterios din penitenciar, rapperul a revenit cu declarații care au făcut internetul să ardă la propriu. Cu sarcasmul lui clasic, 50 a transformat întreaga poveste într-un roast de zile mari.

„Dacă tot jucăm în telenovela asta cu flori, îi trimit și eu un buchet la închisoare,” a spus el. „DAR NU o să fiu zgârcit ca el! Nu-i trimit flori veștede ca la parastas. Eu îi trimit flori proaspete, frumoase, parfumate. Să-i amintească faptul că EU sunt afară, respir aer proaspăt, mă bucur de viață, iar el NU poate.” Și pentru că 50 Cent nu ratează nimic, a continuat cu o lovitură și mai dureroasă, ridicând nivelul tăioșeniei: „Am ales programul TV pentru interviul meu tocmai pentru că știam că se vede în penitenciare. Da, exact. Ca să mă vadă bine. Să vadă libertatea, zâmbetul, luminile, scena. În timp ce el tropăie de nervi în celulă. Să simtă fiecare secundă!”

Declarațiile au făcut ravagii pe rețelele sociale, unde fanii au comentat în rafale că 50 Cent a transformat războiul buchetelor într-unul dintre cele mai amuzante și absurde scandaluri ale anului. Smardoiala nu doar că nu se domolește, dar pare că tocmai intră într-o fază în care romantismul se amestecă cu caterinca. Ce urmează? Buchete livrate cu drone în curtea penitenciarului? Trandafiri personalizați cu diss-uri? Sau poate 50 Cent va lansa o nouă linie de parfum, „Eau de pușcherie”, dedicată „adversarului” său. Un lucru e clar: florile zboară, replicile dor, iar scandalul 50 Cent vs. Diddy înflorește mai ceva ca primăvara în Bronx.

