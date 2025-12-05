50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop

Scandalul 50 Cent vs Diddy a luat foc rău de tot, după ce Netflix a lansat docuseria Sean Combs: The Reckoning – iar Puff Daddy a început să strige că i s-au furat filmările, că 50 are vendeta lui personală și că totul este doar o denigrare. Cele două legende ale hip-hop-ului s-au transformat în doi gospodari supărați la piață, care se ceartă pe cine a luat ultimii castraveți.

Documentarul Sean Combs: The Reckoning, produs de eternul „dușman” 50 Cent, a aterizat pe Netflix ca o ploaie torențială în Vitan. Canalizarea nu mai face față și s-a făcut Veneția în intersecție! Patru episoade pline de acuzații, mărturii, foști angajați nervoși, jurați derutați și imagini nedifuzate vreodată cu Puff Daddy în ultimele lui zile de libertate. Practic, un reality-show fără voie, în care Diddy spune în 2024 celebrul deja: „We’re losing, găsiți pe cineva care știe cel mai murdar business din media!”

Netflix a zis că totul e 100% legal, cu acte în regulă, „nu e hit piece, domne. Diddy a zis că i-a furat lumea tot. Camerele, înregistrările, imaginile, ba chiar și liniștea. A trimis și o scrisoare avocățească de avertizare către Netflix, ca un vecin deranjat de bormașină sâmbătă la 8 dimineața, dar Netflix i-a spus să plimbe ursul că pe ei nu îi interesează scrisorica și cerererile pușcăriașilor!

Denigrare sau doar omul și trecutul lui?

Când au apărut episoadele, criticii s-au luat cu mâinile de cap! Exclamațiile au sunat cam așa : horror”, „necesar”, „punctul fără întoarcere pentru Diddy”. Acum pe bune, documentarul e un fel de „Dosarele X”, dar fără extratereștri, doar cu fostul magnat al muzicii și tot anturajul lui și ne prezintă cam ce făceau băieții ăștia în privat. În The Reckoning apare multă lume! Doi jurați din procesul intentat lui Diddy care nu au mai dat pe goarnă nimic până acum. Fetele din show-urile lui de la MTV, foști angajați care încă au ticuri de la stres, prieteni vechi, bodyguarzi și un cor întreg de oameni care, pare că au așteptat momentul în care să atace, de când nu le-a mărit Puff salariul în ’99. Detaliile sunt crâncene!

Abuzuri fizice și psihologice, povestite cu lux de amănunte

Avem de toate pentru toți, mai ceva ca în serialul La Bloc. Cassie, fosta iubită, a povestit în instanță cum a fost lovită, controlată, amenințată și forțată să participe la „freak-off-uri” — adică maratoane cu male escorts și droguri, pe care Puff le organiza ca pe team-building-uri dubioase.

Celebra filmare de pe camerele hotelului în care Diddy o agresează pe Cassie printr-un hol de hotel e prezentată în serie cu reacțiile juraților. Simțitori fiind, unii n-au dormit cu zilele după ce l-au văzut. Cine zicea că doar la Vaslui se întâmplă din astea?

Aubrey O’Day, fosta membră Danity Kane, povestește despre emailurile obscene primite de la Puff, poze indecente trimise la muncă. Ca și cum ți-ar trimite șeful din corporație un mesaj la 9 dimineața! Ți-ar plăcea? Tot ea povestește faptul că a fost concediată la câteva luni după ce nu a participat la orele suplimentare.

Petreceri dubioase – „freak-off-urile”, filmări secrete și agresiuni

Diddy avea proprietăți cu camere ascunse „peste tot” — zic martorii — și o arhivă gigantică de filmări private. Colecționar omul! Unele dintre ele, zice avocatul lui, ar fi fost furate și folosite acum de Netflix.

Foști angajați povestesc că la unele petreceri se întâmplau lucruri la care nici regizorii de la Euphoria nu s-ar fi gândit.

Partea grea cea mai grea? Acuzațiile despre Tupac.

Dacă ce ați citit mai sus nu era de ajuns, acuzațiile legate de 2Pac vin de la Kirk Burrowes, co-fondator Bad Boy Entertainment, care spune în documentar că Puff era „obsedat” de rivalitatea cu Tupac, pentru că ’Pac și Biggie aveau o relație apropiată și asta îl enerva la culme. Diddy ar fi fost gelos ca o nevastă înșelată pe succesul și influența lui Tupac.

Și perversa de pe Tîrgul Ocna : Burrowes zice că în mintea lui matură de azi „Sean a avut multe de-a face cu moartea lui Tupac.”

Nu zice omul direct că Diddy l-a ucis pe Tupac, dar se insinuează că ar fi fost implicat, indirect, prin ordine. Cică ar fi știut ce urmează și ar fi pus gaz pe foc pentru a agrava tensiunile care au dus la tragedie. Diddy a negat întotdeauna orice legătură cu uciderea lui Tupac. FBI nu a confirmat niciodată implicarea lui, dar în documentar, povestea e pusă acolo ca o piesă grea de puzzle: „un om care controla tot, un om care putea decide cine rămâne și cine pleacă din cercul lui.”

Ironia e că multe dintre secvențele care-l distrug acum au fost filmate de echipa lui, în săptămâna de dinaintea arestului, pentru propriul documentar al lui Puff, menit să-i spele imaginea.

Acolo îl vedem panicat ca un adolescent, vorbind cu avocații, repetând „we’re losing”, cerând să i se caute „oameni care știu cel mai murdar business din media”. Netflix zice că a cumpărat totul legal, dar Diddy zice că au furat filmările. Cam greu să crezi un om care este în pușcărie falit.

50 Cent, producătorul care n-a uitat și n-a iertat

Întrebat dacă documentarul e răzbunare, 50 Cent a spus că nu e nimic personal! Dar 50 are și un punct valid care dă satisfacție în primul rând wokeiștilor! Dacă nu zicea el, ar fi încurajat comportamentul de acest tip. A turnat cu un scop bun! Docuseria e, în viziunea lui, misiune socială. În viziunea lui Diddy, e un furt ca în codru.

Băieții ăștia doi nu s-au iubit niciodată cu adevărat. Prin 2006, 50 Cent a scos diss-track-ul The Bomb, în care l-a împuns pe Diddy fix unde-l durea mai tare. Apoi au început glumițele publice, trolling-ul, bășcălia cu brandurile de vodcă, replicile cu subînțeles și alte mici „cadouri” la fiecare scandal public.

Rivalitatea a luat foc în 2023–2024, când Diddy a devenit țintă într-un scandal uriaș de abuzuri. 50 Cent a sărit imediat pe Instagram, ca la Black Friday, cu meme-uri, glume și teasere despre viitorul documentar. Sincer, dacă cineva putea transforma drama asta într-un film care sparge casa, nu se putea găsi un regizor mai bun!

Curtis „50 Cent” Jackson a venit în hip-hop ca un tanc pe stradă. A supraviețuit unei încăierări în care a încasat 9 gloanțe, apoi a explodat în 2003 cu Get Rich or Die Tryin’, a scos branduri de haine, filme, producții TV, whisky, apă și tot ce se poate vinde legal. A fost cândva regele mixtape-urilor, apoi a devenit regele trollingului. Acum s-a reinventat ca Andreea Marin și, Surprize, Surprize! E mogul media cu documentare care bagă lumea în boală. Dacă există cineva în rap care știe să te distrugă în public de nu te mai spală nici apa Iordanului, acela e 50 Cent.

P. Diddy, din rău în mai rău

Sean Combs a fost titanul industriei. A descoperit artiști mari, la promovat pe Biggie, a creat Bad Boy Records, a influențat moda, TV-ul și pop-ul. A fost peste tot, cum zic băieții de la BUG Mafia. A fost în cluburi, în reality show-uri, pe covoare roșii, la petreceri cu tematică „lux și blănuri”.

Numai că în ultimii ani, „Love”, nu râdeți e noul lui nume spiritual, a devenit mai mult „Agresiune”. Cu procese, acuzații de abuz, raiduri federale, filmări compromițătoare și un verdict care i-a tăiat filmul trimițându-l la pușcărie. Diddy a trecut de la superstar la Breaking News permanent. Se poate urmări pe sine însuși din celulă. O avea TV cu Netflix?

Dar, staţi puţin, că povestea nu se termină la butonul „play” de pe Netflix. Obsesia sa de a se filma zi de zi, din anii ’90 până acum, taman acele imagini pe care le-a colecționat, sunt azi motivul invocat de avocații săi pentru a demara război legal. Printr-o scrisoare oficială tip cease & desist, adresată conducerii Netflix, echipa lui Combs avertizează că materialele difuzate sunt „neautorizate, furate, private” și că folosirea lor e nu doar incorectă, ci ilegală. Există de asemenea amenințarea că Diddy va da în judecată atât Netflix, cât și pe 50 Cent.

Netflix, pentru moment, spune că totul e scos legal, cu contracte și drepturi de autor în regulă. 50 Cent susține că nu a fost o misiune de răzbunare, ci căutarea adevărului, dar tonele de documente și acuzații aruncă o umbră uriașă asupra intențiilor sale.

Dacă Diddy va intenta cu adevărat un proces, Netflix ar putea să retragă serialul, sau să îl umple de bani pe Diddy– chiar i-ar prinde bine. 50 Cent s-ar putea să vadă că „trollingul” lui devine realitudine juridică și că uneori, cum se zice pe la noi, cine sapă groapa altuia cade singur în ea! Hai și noi cu popcorn pe canapea, la Netlifx și scandal!

50 Cent nu se lasă

Amenințările lui Diddy nu l-au speriat pe 50 Cent, care spune că nu are de gând să renunțe la documentar. Mai mult, el promite că o lume întreagă va vedea cine e Diddy cu adevărat.

„Documentarul meu de 5 milioane de dolari n-o să fie dat jos din cauza procesului lui Diddy. Se prezintă ca un «naș», dar oamenii din jurul lui se trezesc, în sfârșit. Cum am făcut rost de filmări? E simplu. Când imperiul cuiva începe să se prăbușească, primii care fug nu sunt dușmanii lui, ci cei care au fost cândva cei mai apropiați de el. Uitați-l cum e cu adevărat în imagini! Cum stă în mașină și le spune celor din echipa lui că se simte murdar și că are nevoie să se spele. Ce metaforă potrivită, bineînțeles că e murdar! Peste câți oameni a trecut ca să ajungă unde este azi? Ascultați-l cum țipa la avocatul lui la telefon și cum plănuia să controleze povestea și să manipuleze legile. Nu e un rol, e realitatea lui zilnică. De ce ne dă în judecată? Întregul lui imperiu a fost construit pe închiderea gurii altora, dar de data asta eu am drepturile de difuzare și Netflix a pus la dispoziție expunerea globală. Banii și amenințările lui nu vor funcționa. Eu și echipa mea suntem pregătiți să luptăm până la capăt. Acest documentar va arăta lumii ceea ce el a încercat să ascundă”, spune 50 Cent.

