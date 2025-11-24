Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 13:13
Primele imagini cu P. Diddy la închisoare /Foto: Profimedia

P. Diddy se află în spatele gratiilor și va rămâne acolo până în anul 2028, atunci când o să fie eliberat. Acesta își ispășește pedeapsa în închisoarea Fort Dix, New Jersey. A fost condamnat la 4 ani și două luni de închisoare, iar acum au apărut primele imagini cu el din spatele gratiilor. Cântărețul a încălcat, deja, regulile.

În data de 3 octombrie 2025, după un proces ce a durat șase săptămâni, rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat. Acesta a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție, implicându-le pe cele două foste iubite ale sale. Pe parcursul procesului, procurorii l-au acuzat pe cântăreț că și-a folosit statutul din industria muzicală pentru a abuza zeci de femei.

În cele din urmă, P. Diddy a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție, implicându-le pe cele două foste iubite ale sale. Astfel, acesta a fost condamnat și s-a ales cu o pedeapsă de 4 ani și două luni de închisoare.

După ce și-a aflat sentința, P. Diddy a fost transferat la închisoarea Fort Dix, din New Jersey, iar acum au apărut primele imagini cu el din spatele gratiilor. TMZ a publicat mai multe imagini ce îl surprind pe cântăreț în detenție.

În unul dintre clipuri pare că P. Diddy muncește din greu după gratii. Acesta este surprins când își termină programul de vineri seara la biblioteca închisorii Fort Dix. Cântărețul ajută la distribuirea de filme și materiale religioase pentru deținuți.

În imagini, P. Diddy apare purtând o căciulă maro tricotată, un fular și o haina albastră groasă, iar pe sub ea se poate vedea uniforma gri de închisoare. De asemenea, într-un alt clip, acesta apare fără căciulă pe cap și se poate observa că părul său este acum grizonant. În imagini, P. Diddy se oprește pe hol și vorbește cu alți deținuți. Are o conversația ce pare amicală, iar mai apoi își continuă drumul.

P. Diddy o să rămână în spatele gratiilor până în anul 2028 și deja a atras atenția oficialilor penitenciarului. Se pare că până acum cântărețul deja a încălcat câteva dintre regulile închisorii. Printre abateri se numără faptul că s-a îmbătat cu alcool făcut în celulă și a participat și la un apel telefonic în trei, lucru care încalcă regulile.

