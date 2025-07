P. Diddy mai are o șansă?! Donald Trump l-ar putea grația pe artistul controversat

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, „ia în serios în considerare” o grațiere pentru Sean „Diddy” Combs, în timp ce magnatul rap-ului își așteaptă condamnarea într-o închisoare din Brooklyn.

În timp ce instanța deliberează dosarul pe numele fostului producător pentru acuzațiile de proxenetism, o sursă a declarat pentru publicația Deadline că Trump a analizat posibilitatea unei grațieri a acestuia. Diddy a fost achitat deja pentru trei dintre cele mai grave acuzații.

Potrivit Daily Mail, persoane din interior au declarat că totul a evoluat de la „o simplă idee a lui Trump la un lucru concret”. Mogulul în vârstă de 55 de ani a fost găsit nevinovat de trafic sexual și escrocherie la începutul acestei luni, dar a fost condamnat pentru două capete de acuzare de transport în scopul practicării prostituției. Combs urmează să fie condamnat pe 3 octombrie și riscă o pedeapsă maximă de zece ani de închisoare.

Presa a vorbit despre o posibilă grațiere prezidențială încă de la începutul procesului lui Combs, iar Trump chiar a indicat în luna mai că este deschis ideii. Întrebat despre această chestiune chiar în Biroul Oval, liderul american a declarat că nu a fost abordat direct în acest sens, dar că știe că oamenii „se gândesc la asta”.

„În primul rând, aș analiza ce se întâmplă. Și nu am urmărit prea atent situația, deși cu siguranță se vorbește mult despre ea. Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani întregi. Obișnuia să mă placă foarte mult, dar cred că atunci când am intrat în politică, relația aceea s-a destrămat cumva, din câte am citit. Nu știu. Nu mi-a spus asta, dar am citit niște declarații urâte în ziar. Deci, nu știu. Cu siguranță aș analiza faptele. Dacă cred că cineva a fost nedreptățit, indiferent dacă mă place sau nu, nu ar avea niciun impact”, a spus la acea vreme președintele.