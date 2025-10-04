P. Diddy, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Prima reacție a artistului după sentință: ”Acțiunile mele au fost dezgustătoare”

După un proces ce a durat șase săptămâni, rapperul Sean „Diddy” Combs și-a aflat sentința vineri, 3 octombrie. Acesta a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție, implicându-le pe cele două foste iubite ale sale. Înainte de prezentarea sentinței, artistul a făcut primele declarații publice de le începutul procesului. Acesta s-a arătat umil și a spus că își regretă faptele. Ce sentință a primit P. Diddy?

Sean Combs se află în arest preventiv într-o închisoare din Brooklyn din septembrie anul trecut. Pe parcursul procesului, procurorii l-au acuzat pe cântăreț că și-a folosit statutul din industria muzicală pentru a abuza zeci de femei. Acum, după șase săptămâni de proces, P. Diddy și-a aflat sentința, dar avocații săi vor face apel.

Ce pedeapsă a primit P. Diddy?

După un proces lung, P. Diddy a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție, implicându-le pe cele două foste iubite ale sale. În cadrul procesului, jurații au auzit, printre altele, acuzațiile făcute de cântăreața Cassie Ventura, una dintre fostele iubite ale artistului.

Aceasta a povestit cu rapperul a bătut-o și a drogat-o în mod repetat și a forțat-o să aibă relații sexuale cu sute de străini, în timp ce el filma și controla totul.

Pe lângă detaliile prezentate de acuzare privind abuzurile comise de Sean Combs, instanța a ascultat mărturii ale mai multor copii ai acestuia, dar și ale avocaților apărării, care l-au descris drept „o sursă de inspirație”.

În cele din urmă, P. Diddy și-a aflat sentința. Avocații lui au cerut o pedeapsă de 14 luni, susținând că acesta s-a reformat după ce a executat deja 13 luni într-o închisoare din New York, însă, procurorii au solicitat 11 ani. În cele din urmă, P. Diddy s-a ales cu o pedeapsă de 4 ani și două luni de închisoare.

Primele declarații ale lui P. Diddy

Înainte de a se pronunța sentința, P. Diddy a făcut primele declarații de la începerea procesului. Acesta și-a cerut scuze față de două dintre victimele sale și a susținut că și-a învățat lecția.

„Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave. M-am pierdut în exces, m-am pierdut în propriul ego. Vă rog, domnule judecător, să dați dovadă de milă. Cer clemență, onorabilă instanţă. Nu am pe nimeni altcineva de învinuit în afară de mine. Știu că mi-am învățat lecția”, a spus Sean Combs, potrivit BBC.

De-a lungul procesului, procurorii l-au acuzat pe rapper că și-a folosit statutul de celebritate și imperiul în afaceri pentru a conduce o rețea infracțională și a-și trafica sexual fostele iubite. Însă, în iulie, acesta a fost achitat pentru cele mai grave acuzații, conspirație la crimă organizată și trafic sexual al celor două foste iubite, Cassie Ventura și „Jane”.

P. Diddy o să beneficieze de reducerea pedepsei cu cele aproximativ 13 luni deja petrecute în detenție. De asemenea, va trebui să plătească o amendă de 500.000 de dolari.

