Descinderi ca-n „Casa de Papel” în imobiliarele de lux! Poliția a găsit un tezaur în casa milionarului basarabean

Perchezițiile făcute de polițiști la North Bucharest Investments au scos la iveală lucruri la care nimeni nu se aștepta: teancuri de bani, portofele burdușite, genți pline ochi, aur și ceasuri de lux. Descinderile au zguduit din temelii lumea imobiliarelor de top. Vlad Musteață a fost reținut! Când au intrat în sediul North Bucharest Investments, polițiștii s-au trezit într-un adevărat tezaur care ar fi făcut geloși și pe băieții din „Casa de Papel”. În imaginile video care circulă deja pe surse, se văd portofele îndesate până la refuz, genți pline cu sume uriașe — euro, lei, lire — împrăștiate prin birouri, sertare și cutii „uitate” strategic prin încăperi. Lângă ele, ca într-un showroom exclusivist, stăteau aliniate lingouri de aur, strălucind sub lumina rece a camerelor de filmat, și o colecție impresionantă de ceasuri de lux, fiecare valorând cât un apartament modest în București.

Surpriza nu s-a oprit aici. Odată cu reținearea lui Vlad Musteață, anchetatorii au aplicat și un sechestru pe măsură, care arată amploarea uriașă a afacerii: 7 apartamente, o parte dintre ele în zone premium, ceasuri de lux, 50.000 de euro cash, 80.000 de lei, plus două mașini de top, dintre care una confirmată deja ca fiind un Porsche. Practic, polițiștii au descoperit o avere mobilă și imobilă care ar pune pe gânduri orice milionar de catalog Forbes.

Între lingouri, bani, bijuterii și mașini de lux, biroul părea mai degrabă un seif deschis, o cameră de valori în care doar instituțiile statului nu aveau acces — până acum. Descoperirile nu doar că au ridicat sprâncene, dar au confirmat bănuiala anchetatorilor: scheletul financiar era mult mai mare decât părea la suprafață, notează Mediafax.

25 de percheziții într-o singură zi

Ancheta condusă de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a fost declanșată cu o desfășurare de forțe impresionantă: 25 de mandate de percheziție în București și Ilfov. Ținta principală: North Bucharest Investments, companie controlată din umbră, spun anchetatorii, de basarabeanul Vlad Musteață.

Potrivit surselor judiciare, în vizor se află și Michele Nusco, dezvoltator italian cu greutate pe piața locală. Cei doi sunt acuzați că ar fi creat, între 2020 și 2024, un circuit financiar prin care au omis declararea unor venituri masive provenite din cesiuni de contracte, rezervări de apartamente și alte operațiuni imobiliare.

Ingineria financiară care a aprins becul roșu

Ancheta dezvăluie o schemă care ar fi funcționat ca un mecanism uns cu ulei: firme interconectate, sume care trec dintr-o parte în alta, acte incomplete, bani care nu apar în contabilitate, fluxuri financiare ascunse. Printre acestea, anchetatorii au identificat transferuri repetate de bani proveniți din Republica Moldova, trecuți prin mai multe „stații” pentru a-și pierde urma. Prejudiciul? 5.900.000 lei, bani care, potrivit procurorilor, ar fi trebuit să ajungă la stat, dar s-au evaporat elegant pe traseu.

De la rugby și miliarde, la dosare penale

Numele lui Vlad Musteață nu e deloc necunoscut în Republica Moldova. A condus Proimobil, cea mai puternică rețea imobiliară de peste Prut, și a ajuns constant în vizorul autorităților. Dosarul său de acolo, legat tot de evaziune fiscală de proporții, încă se judecă, iar Musteață susține că este o victimă politică. Interesant este trecutul lui sportiv: fost campion la rugby, medaliat la nivel european, Musteață a declarat mereu că disciplina din sport l-a ajutat în afaceri. Acum însă, nu terenul de joc îl preocupă, ci explicațiile în fața anchetatorilor români și moldoveni.

De pe podium, direct în vizorul Poliției

Cu doar câteva zile înainte de percheziții, Michele Nusco primea trofeul „Personality of the Year” la CIJ Awards 2025. Iar compania NBI era declarată „Best Residential Real Estate Agency of the Year”. Ironia sorții? La scurt timp după eveniment, anchetatorii îi călcau pragul. Nusco este unul dintre cei mai mari investitori imobiliari de pe piață, implicat în proiecte de zeci de milioane de euro. Aparent însă, succesul a venit și cu suspiciuni: polițiștii consideră că el și Musteață ar fi orchestratorii operațiunii financiare „paralele”.

Tranzacții de 146 milioane euro, dar profituri greu de urmărit

North Bucharest Investments a raportat în 2024 aproape 1.300 de tranzacții, însumând 146 de milioane de euro. Compania a crescut agresiv, și-a extins portofoliul, a intrat pe piața de închirieri prin NBI Rentals și părea o locomotivă imobiliară imposibil de oprit. Doar că, sub luciul cifrelor record, anchetatorii au văzut altceva: o activitate financiară greu de urmărit, transferuri masive de bani și lipsuri suspecte în contabilitate.

Cine tremură în imobiliare?

Pe măsură ce ancheta se umflă precum un balon care abia așteaptă să pocnească, întrebarea pe care o șoptesc acum toți oamenii din imobiliare — de la dezvoltatori cu pretenții până la agenți care postează apartamente „cu potențial” — este aceeași: „Cine urmează?” Pentru că povestea NBI pare doar primul domino doborât într-un lanț care abia începe să se miște.

Sursele spun că polițiștii ar avea „lista completă”, iar în nordul Capitalei deja se aud portiere de SUV-uri trântite nervos, telefoane închise în grabă și contabili care transpiră mai tare decât șantierele vara. Unii dezvoltatori își fac deja bagajul de schi pentru Austria „mai devreme”, alții își verifică brusc actele contabile cu o atenție religioasă. Adevărul e simplu: după asemenea descinderi și asemenea capturi, jumătate din piața imobiliară doarme liniștită, iar cealaltă nu mai doarme deloc.

