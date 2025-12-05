Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț

Maestrul Victor Rebengiuc a vorbit despre testamentul său și a dezvăluit o dorință clară pe care o are! Prezent în cadrul unui eveniment susținut în foaierul Ateneului Român, marele actor a explicat de ce își dorește acest lucru. Toate detaliile în articol.

Timp de peste 70 de ani, Teatrul Bulandra i-a fost o a doua casă maestrului Victor Rebengiuc. Ultimul său rol din carieră este personajul André, din spectacolului „Tatăl”, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, iar de la prima reprezentație din 2022, când avea 89 de ani, și până în prezent, cele 100 de spectacole jucate au fost mereu sold-out.

Dorința din testamentul lui Victor Rebengiuc

Joi, 4 decembrie, Victor Rebengiuc a primit Premiul România Europeană 2025 oferit de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, în prezența președintelui Nicușor Dan.

Maestrul a fost prezent la eveniment alături de soția lui, actrița Mariana Mihuț, și a ținut un discurs în care a punctat și un aspect important: nu vrea ca numele său să fie acordat unei străzi. Motivul? Majoritatea românilor îi confundă litera „g” din nume cu litera „c”, așa că este sigur că pe viitor oamenii ar avea mari probleme dacă o stradă ar fi denumită după el.

„Vreau să precizez că pe mine mă cheamă Victor Rebengiuc, și nu Rebenciuc, cum de multe ori sunt apelat pe numele acesta. În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar veni pe numele Rebenciuc și n-ar ști posta unde să o distribuie. Și m-ar înjura tot timpul. Ce dracu nume a avut, ăla, băi?’, a spus maestrul.

În urmă cu puțină vreme, pentru CANCAN.RO, maestrul a vorbit despre retragerea după șapte decenii în care scena i-a fost a doua casă.

„Mă retrag, într-adevăr. Este timpul să mă retrag. Ce să fac? Am vârsta pe care o am. Sunt mulțumit și împăcat! Părăsesc teatrul, părăsesc personajul Andre. O să îmi fie dor, normal, dar nu am ce să fac. Știu că și publicului îi va fi dor, dar asta este! Asta este viața. Să ne auzim cu bine”, a declarat maestrul Victor Rebengiuc pentru CANCAN.RO.

