Armin și Claudia Nicoară au făcut anunțul despre al doilea copil: o fetiță!

De: David Ioan 25/11/2025 | 11:14
Sursa foto: Instagram / Armin Nicoară

Armin şi Claudia Nicoară au trecut recent alături de băieţelul lor, Amir Efrem, printr-o perioadă intensă dar frumoasă a vieţii. Invitaţi în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruţă, cuplul a vorbit atât despre momentele memorabile precum nunta fabuloasă cu peste 1000 de invitaţi, venirea pe lume a copilului şi botezul acestuia, dar şi despre episodul neplăcut prin care a trecut naşa specială a acestora. Totodată aceştia au făcut anunţul că îşi doresc un al doilea copil.

Familia Nicoară, aparaţie alături de bunicul şi naşa copilului

Cuplul nu i-a adus în platou doar pe naşa specială şi de bunicul băieţelului, ci chiar şi pe bebeluş! Petrică Nicoară, bunicul bebeluşului, nu şi-a mai putut controla emoţiile şi a povestit spectatorilor un moment din copilăria sa, în care la doar 12 ani, îşi dorea să aibă o familie frumoasă şi doi băieţi – lucru care spre bucuria lui s-a şi întâmplat.

Claudia Nicoară, care a devenit recent mămică, a povestit despre Amir că este un copil care fost enorm de dorit şi aşteptat. După mai multe încercări nereuşite de a deveni părinţi, cuplul a apleat la fertilizarea in vitro, iar vestea sosirii lui Amir pe lume le-a schimbat viaţa total.

Numele băiețelului a fost ales cu foarte multă atenţie. „Amir” înseamnă prinț, iar „Efrem” simbolizează promisiunea pe care părinții au făcut-o faţă de Sfântul Efrem. Pentru ei, Amir reprezintă o binecuvântare şi un miracol le aduce lumină în fiecare zi.

Cuplul se gândeşte la un al doilea copil

Cuplul este foarte transparent cu faptul că își doresc o familie și mai mare. Claudia visează să nască o fetiță, iar Armin susţine că și un al doilea băiat ar fi o binecuvântare pentru familie.

“Am făcut fertilizare in vitro până la urmă. Știi că am avut povestea că am fost la Paris, la un medic, unde am făcut o fertilizare in vitro. Știi, poate bunul Dumnezeu o să ne ajute și pe cale naturală să avem un copil.”, povesteşte Claudia.

“Doamne ajută, dacă dă bunul Dumnezeu. Claudia își dorește o fată. Dar eu am spus: dacă dă Dumnezeu, să fie tot băiat.”, a adăugat Armin.

Necazul naşei speciale. Prin ce a trecut aceasta

Stana Stepănescu, nașa lor specială, Stana Stepănescu, a povestit în cadrul emisiunii un eveniment neplăcut: la scurt timp după nuntă și botez, hoții i-au spart apartamentul, creazând că probabil că darurile de nuntă se află la ea.

Timp de o săptămână, aceasta a fost urmărită, iar hoții au intrat în apartament căţărându-se pe bloc până la etajul 9, la fel ca în filmele de acţiune. Deși Stanei nu i s-a furat nimic valoros, cel mai dureros gând rămâne teama că ar fi putut fi în casă cu copiii în acel moment.

În  încheiere, Claudia a anunțat lansarea noii sale piese, numită „Jocul Nunților”, în colaboarare cu Armin, Stana Stepanescu și Petrică Nicoară. Melodia este dedictă atât mirilor şi socrilor dar şi tuturor celor ce iubesc tradițiile românești. Piesa se găseşte pe canalul Claudiei de YouTube şi se preconizează a fi un hit la evenimentele ce urmează în acest sezon.

