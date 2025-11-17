Armin Nicoară, gest total deplasat chiar în fața soției! Claudia Puican a rămas mască: ”Aiurea! Nu înțeleg de ce mai e cu tine”

Face ce face și Armin Nicoară reușește să se provoace aproape tot timpul reacții controversate pe rețelele de socializare. În timpul unei nunți, saxofonistul a făcut un gest total deplasat chiar de față cu soția sa, Claudia Puican.

Recent, Armin Nicoară și Claudia Puican au fost invitați la o nuntă, eveniment care s-a lăsat cu multă voie bună, distracție și… gesturi deplasate. În timp ce dansa cu soția lui, saxofonistul a poftit la una dintre nașele de la nuntă. Imaginile s-au viralizat pe social media, iar artistul a fost taxat imediat.

Armin Nicoară, gest deplasat la o nuntă

Voios și pus pe dans, dar și pe pupat, în timp ce manelele răsunau în boxe, Armin Nicoară a avut un moment de slăbiciune și a simțit nevoia să își sărute soția din cap până în picioare… mai mult picioare. Claudia Puican dansa pe o masă, soțul ei o privea de jos, moment care l-a inspirat și l-a făcut să își dorească să își dezmierde femeia, însă gesturile sale nu s-au oprit al ea. În dreptul Claudiei se afla una dintre nașele proaspăt căsătoriților, care nu a scăpat nici ea de sărutările saxofonistului.

După ce și-a pupat soția pe picioare și pe tălpi, Armin Nicoară a trecut și la nașă. Ceva mai sfios, însă decis să ”marcheze” câteva sărutări și la ea, saxofonistul nu s-a lăsat până când nu i-a pupat și tălpilșe nașei, chiar sub supravegherea Claudiei Puican – care s-a văzut că nu vede gestul deplasat făcut de soțul ei.

Imaginile au fost încărcate pe o rețea de socializare, iar o parte din utilizatori l-au taxat imediat – vezi AICI foto.

”Dacă rămânea gestul doar pt nevastă era mai frumos. Nu se pupă picioarele la oricine dacă nu e mama, soția sau fetița (copilul). Cam aiurea și deplasat..” ”Ceva are la mansardă el oricum să-mi fie cu iertare …😂 eu zic că a observat asta toată România ce să mai” ”Nu înțeleg de ce mai e cu tine, cum poate să îți suporte afemeitatea aia din tine, ce a oprit-o !?, au fost o parte din reacțiile de la fotografie. ”Arminule… ai ajuns să pupi picioarele la femei, exact cum pupă babele moaștele.” ”Îi dau unfollow peste tot lu`ăsta… face niște lucruri scârboase și idioate. Eu nu înțeleg femeiea asta ce a văzut la el”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

