Armin Nicoară s-a separat de Claudia Puican în luna de miere, apoi a făcut un gest surprinzător. Femeia celebră alături de care va pleca în Punta Cana

Luna de miere a cuplului Armin Nicoară și Claudia Puican a luat o turnură neașteptată, diferită de planurile obișnuite ale proaspeților căsătoriți. Deși cei doi își doreau să petreacă această perioadă împreună, programul încărcat i-a obligat să ia o decizie neobișnuită și să plece separat în vacanță. Cântăreața a mers alături de bonă și copil în Dubai, însă saxofonistul le-a făcut o surpriză specială.

Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să plece în luna de miere separat din cauza programelor extrem de încărcate pe care le au. Agenda profesională nu le-a permis să se sincronizeze, astfel că cei doi au ales să își petreacă această perioadă specială în momente diferite. Saxofonistul a anunțat că urmează să plece în Punta Cana, alături de nașa Stana Stepănescu, în timp ce cântăreața a pornit deja spre Dubai împreună cu fiul lor și cu bona.

Artista se află în Orașul de Aur de aproape o săptămână și credea că va petrece întreaga vacanță fără soțul ei, însă realitatea i-a rezervat o surpriză impresionantă. În aceste zile petrecute în Dubai, Claudia Puican a încercat să se relaxeze și să își dedice timpul familiei, chiar dacă Armin Nicoară nu o putea însoți inițial.

Totuși, blondina a avut parte de un moment emoționant atunci când, complet neașteptat, soțul ei a apărut în fața ei, după ce a luat decizia spontană de a zbura direct spre Dubai, în ciuda obligațiilor pe care le avea în România. Gestul l-a emoționat profund pe artistă, care a împărtășit bucuria cu urmăritorii ei.

„Surpriză neașteptată de la tati! Chiar dacă avea treabă acasă, a renunțat la tot și a zburat în Dubai să fie cu noi. Ești cel mai tare, te iubim tati!”, a scris Claudia Puican pe Instagram, mândră de gestul soțului său.

