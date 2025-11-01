Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns

La începutul acestei săptămâni, Armin Nicoară și Claudia Puican au pus de o petrecere de nuntă și botez, eveniment care s-a întins pe două zile și două nopți. Peste 1.200 de invitați s-au distrat, au mâncat, au băut, iar la final au decartat. Ce a răspuns saxofonistul când a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul?

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, iar în urmă cu doar câteva luni și-au botezat fiul. Pentru a marca momentele așa cum se cuvinte, cei doi artiști au organizat o dublă petrecere – de nuntă și botez, la Timișoara.

Evenimentul s-a întins pe două zile, marți și miercuri (28-29 octombrie), petrecere la care au fost invitați peste 1.200 de oameni. Bianca Drăgușanu a fost gazda evenimentului grandios, prezență care a tras toate privirile.

Armin Nicoară, despre baniu cu care a rămas după nuntă

Atmosfera a fost incendiară, iar printre momentele artistice, Claudia Puican nu s-a abținut, a urcat pe scenă și a cântat pentru invitați. La final, după ce au dansat și s-au cinstit cu preparate de 5 stele, eforturile gazdelor au fost răsplătite cum se cuvine, darul de nuntă fiind pe măsura evenimentului. În spațiul public au apărut informații conform căror darul de nuntă ar fi fost în jur de 1.000 de euro de cuplu.

Întrebat de către cei mai curioși utilizatori TikTok cu cât s-a ales de pe urma evenimentului, dar și cât a costat dubla petrecere, Armin Nicoară a preferat să fie discret și să păstreze pentru el tot ceea ce ține de sume, fie cheltuite, fie încasate.

„Nu aș vrea să vorbesc sume, de cât a costat nunta și cu câți bani am rămas de la nuntă. Nu aș vrea să vorbesc sume”, a spus Armin Nicoară, într-un live, pe TikTok.

