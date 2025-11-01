Acasă » Știri » Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns

Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 20:45
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns
Claudia Puican și Armin Nicoară/ Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

La începutul acestei săptămâni, Armin Nicoară și Claudia Puican au pus de o petrecere de nuntă și botez, eveniment care s-a întins pe două zile și două nopți. Peste 1.200 de invitați s-au distrat, au mâncat, au băut, iar la final au decartat. Ce a răspuns saxofonistul când a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul?

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, iar în urmă cu doar câteva luni și-au botezat fiul. Pentru a marca momentele așa cum se cuvinte, cei doi artiști au organizat o dublă petrecere – de nuntă și botez, la Timișoara.

Evenimentul s-a întins pe două zile, marți și miercuri (28-29 octombrie), petrecere la care au fost invitați peste 1.200 de oameni. Bianca Drăgușanu a fost gazda evenimentului grandios, prezență care a tras toate privirile.

Armin Nicoară, despre baniu cu care a rămas după nuntă

Atmosfera a fost incendiară, iar printre momentele artistice, Claudia Puican nu s-a abținut, a urcat pe scenă și a cântat pentru invitați. La final, după ce au dansat și s-au cinstit cu preparate de 5 stele, eforturile gazdelor au fost răsplătite cum se cuvine, darul de nuntă fiind pe măsura evenimentului. În spațiul public au apărut informații conform căror darul de nuntă ar fi fost în jur de 1.000 de euro de cuplu.

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Întrebat de către cei mai curioși utilizatori TikTok cu cât s-a ales de pe urma evenimentului, dar și cât a costat dubla petrecere, Armin Nicoară a preferat să fie discret și să păstreze pentru el tot ceea ce ține de sume, fie cheltuite, fie încasate.

„Nu aș vrea să vorbesc sume, de cât a costat nunta și cu câți bani am rămas de la nuntă. Nu aș vrea să vorbesc sume”, a spus Armin Nicoară, într-un live, pe TikTok.

Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!

Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei, nu meritau”

Tags:
Iți recomandăm
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Știri
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Știri
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de...
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova:...
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie
Digi24
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează...
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro,...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: ...
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost ...
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba…”
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Care este secretul siluetei Victoriei Beckham. Ce mănâncă la micul dejun
Care este secretul siluetei Victoriei Beckham. Ce mănâncă la micul dejun
Vezi toate știrile
×