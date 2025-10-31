Acasă » Știri » Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!

Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 11:14
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!
Nuntă Armin Nicoară/Foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Cântăreața Claudia Puican a atras atenția invitaților și a fanilor prin alegerile vestimentare de la nuntă. Artista a purtat două ținute diferite, fiecare gândită să evidențieze eleganța și stilul personal, demonstrând o atenție deosebită la detalii și la modul în care se prezintă în fața publicului. Iată de unde s-a inspirat cântăreața!

Claudia Puican a impresionat prin două schimbări de ținută. În prima seară, artista a ales o rochie lungă, cu croială tip sirenă, care a atras atenția fanilor și a generat comparații cu modelul purtat la cununia religioasă de soția fotbalistului Florinel Coman, eveniment desfășurat vara aceasta.

Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă

Prima seară a fost marcată de o rochie lungă, tip sirenă, cu dantelă fină, care a adus un plus de rafinament și sofisticare. Rochia a fost completată de o capă delicată din dantelă, care a adăugat o notă de dramatism și eleganță clasică. Această apariție a stârnit comentarii pe rețelele sociale, unele comparând ținuta cu rochia purtată la cununia religioasă de soția fotbalistului Florinel Coman. În ciuda acestor comparații, alegerea vestimentară a fost planificată cu luni înainte, inspirată de modele de pe platforme de design vestimentar și adaptată după propriile preferințe și confort.

Claudia Puican/Foto: Instagram

Pentru cea de-a doua seară, Claudia Puican a schimbat rochia, alegând un alt model care să completeze atmosfera festivă, dar care să rămână în același timp confortabil și elegant. Astfel, evenimentul a pus în valoare diversitatea stilistică a artistei, dar și abilitatea de a jongla între glamour și simplitate, păstrând o linie unitară în ceea ce privește imaginea publică.

„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii Asia Express!
„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Împreună cu (n.r. cea care s-a ocupat de ținuta ei), am gândit rochia asta, inspirată dintr-un model găsit pe Pinterest încă din iunie! Mi-a plăcut mult și mi-am dorit doar să mă simt bine în ea – fără să mă gândesc la ce zice lumea”, a scris Claudia Puican, pe Instagram.

Un detaliu care a atras atenția invitaților a fost alegerea accesoriilor. Claudia Puican a optat pentru un singur element prețios: un colier din aur alb cu diamante, evaluat la 11.000 de euro. Acesta a fost singurul obiect de lux din întreaga apariție, restul ținutelor fiind completate cu accesorii discrete, care să nu distragă atenția de la rochie și de la întreaga imagine creată. Colierul și inelul de logodnă fac parte dintr-un plan personal de păstrare a tradiției, fiind gândite ca un cadou simbolic pentru viitoarea generație.

Imagini cu tortul SPECTACULOS de la petrecerea de nuntă a Claudiei Puican cu Armin Nicoară. A avut 2,5 metri!

Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei, nu meritau”

Tags:
Iți recomandăm
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!
Știri
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe…
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Știri
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a...
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul...
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Click.ro
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei...
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Digi 24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de...
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă
Digi24
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! ...
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! CNA face anchetă!
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere ...
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio ...
Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio de la ea, la capela din Buzău
Câți bani câștigă Rahman din Bangladesh, după ce și-a părăsit familia pentru a munci în România: ...
Câți bani câștigă Rahman din Bangladesh, după ce și-a părăsit familia pentru a munci în România: „Copilul mă întreabă mereu când mă întorc acasă”
Vezi toate știrile
×