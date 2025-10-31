Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!

Cântăreața Claudia Puican a atras atenția invitaților și a fanilor prin alegerile vestimentare de la nuntă. Artista a purtat două ținute diferite, fiecare gândită să evidențieze eleganța și stilul personal, demonstrând o atenție deosebită la detalii și la modul în care se prezintă în fața publicului. Iată de unde s-a inspirat cântăreața!

Claudia Puican a impresionat prin două schimbări de ținută. În prima seară, artista a ales o rochie lungă, cu croială tip sirenă, care a atras atenția fanilor și a generat comparații cu modelul purtat la cununia religioasă de soția fotbalistului Florinel Coman, eveniment desfășurat vara aceasta.

Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă

Prima seară a fost marcată de o rochie lungă, tip sirenă, cu dantelă fină, care a adus un plus de rafinament și sofisticare. Rochia a fost completată de o capă delicată din dantelă, care a adăugat o notă de dramatism și eleganță clasică. Această apariție a stârnit comentarii pe rețelele sociale, unele comparând ținuta cu rochia purtată la cununia religioasă de soția fotbalistului Florinel Coman. În ciuda acestor comparații, alegerea vestimentară a fost planificată cu luni înainte, inspirată de modele de pe platforme de design vestimentar și adaptată după propriile preferințe și confort.

Pentru cea de-a doua seară, Claudia Puican a schimbat rochia, alegând un alt model care să completeze atmosfera festivă, dar care să rămână în același timp confortabil și elegant. Astfel, evenimentul a pus în valoare diversitatea stilistică a artistei, dar și abilitatea de a jongla între glamour și simplitate, păstrând o linie unitară în ceea ce privește imaginea publică.

„Împreună cu (n.r. cea care s-a ocupat de ținuta ei), am gândit rochia asta, inspirată dintr-un model găsit pe Pinterest încă din iunie! Mi-a plăcut mult și mi-am dorit doar să mă simt bine în ea – fără să mă gândesc la ce zice lumea”, a scris Claudia Puican, pe Instagram.

Un detaliu care a atras atenția invitaților a fost alegerea accesoriilor. Claudia Puican a optat pentru un singur element prețios: un colier din aur alb cu diamante, evaluat la 11.000 de euro. Acesta a fost singurul obiect de lux din întreaga apariție, restul ținutelor fiind completate cu accesorii discrete, care să nu distragă atenția de la rochie și de la întreaga imagine creată. Colierul și inelul de logodnă fac parte dintr-un plan personal de păstrare a tradiției, fiind gândite ca un cadou simbolic pentru viitoarea generație.

