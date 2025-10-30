Imagini cu tortul SPECTACULOS de la petrecerea de nuntă a Claudiei Puican cu Armin Nicoară. A avut 2,5 metri!

Claudia Puican și Armin Nicoară, au avut parte de o petrecere de nuntă și de botez fastuoasă, cu peste 1.000 de invitați. Cei doi au pus totul foarte bine la punct, iar pe parcursul evenimentului au împărtășit imagini cu fanii. Oamenii au fost impresionați de toate detaliile, de la ținute până la decorul luxuriant, însă „piesa de rezistență” a fost, cu siguranță, tortul de 2,5 metri.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere mai ceva ca în filme. Momentul dulce al serii a fost unul dintre cele mai impresionante.

Cum arată tortul de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară

Petrecerea fastuoasă a început marți, 28 octombrie 2025, și s-a extins până următoarea zi. Așa cum și-au obișnuit fanii, Claudia Puican și Armin Nicoară au împărtășit zeci de imagini și filmulețe de la eveniment.

Cei doi miri au pregătit pentru invitații lor o mulțime de momente speciale, dar „piesa de rezistență” a fost, cu siguranță tortul impunător. Invitații au rămas uimiți atunci când ospătarii l-au adus. Desertul de nuntă a avut 2,5 metri și a fost realizat special pentru acest eveniment.

„A fost o provocare spectaculoasă, dar și o bucurie imensă să vedem reacția tuturor. Ne-am pus toată pasiunea în acest tort și suntem fericiți că a fost o surpriză atât de dulce și de memorabilă!”, au spus reprezentanții cofetăriei care au realizat tortul.

Un alt moment neașteptat a fost intrarea de senzație a nașei, alături de Armin Nicoară. Stana Stepănescu, o artistă cunoscută din industria muzicii de petrecere, a ajuns la evenimentul anului cu elicopterul.

„La 15:30 o să plec eu elicopterul, doar eu cu Stana, nașa specială cum am numit-o eu, Stana Stepănescu, vom merge spre sala, la restaurant. Acolo ne va aștepta Claudia cu copilul, cu nașii, cu socrii, iar după aceea, toată lumea la distracție! Am un loc lângă casă și am pus să aterizeze elicopterul lângă casă!”, a declarat Armin Nicoară pentru click.ro.

Nu e o glumă! Cât a costat rochia de mireasă purtată de Claudia Puican la petrecerea de nuntă