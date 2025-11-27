Acasă » Știri » Singura dorință a lui Cătălin Botezatu care încă nu i s-a îndeplinit de sărbători: „Eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu”

Singura dorință a lui Cătălin Botezatu care încă nu i s-a îndeplinit de sărbători: „Eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu”

De: Denisa Iordache 27/11/2025 | 13:46
Singura dorință a lui Cătălin Botezatu care încă nu i s-a îndeplinit de sărbători: „Eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu”
Sărbătorile și finalul lui 2025 se apropie cu pași repezi, iar asta este perioada în care oamenii reflectează la anul care a trecut și realizează ce nu au reușit să bifeze de pe lista de dorințe. Cătălin Botezatu se numără printre aceștia și spune că, ajuns la vârsta de 59 de ani, nu a reușit să își îndeplinească o aspirație.

Cu toate că a atins succesul pe plan profesional și este unul dintre cei mai cunoscuți designeri vestimentari, Cătălin Botezatu nu reușește să se împlinească pe plan personal.

Singura dorință a lui Cătălin Botezatu care nu i s-a îndeplinit

Celebrul designer a mărturisit că se simte singur. Cu toate că este un bărbat care atrage priviri și pe care multe femei din România l-ar vrea, Cătălin Botezatu nu reușește să găsească o relație care să fie de lungă durată.

Recent, el a mărturisit că, deși a avut relații care au rezistat o vreme, și-a petrecut singur aproape fiecare sărbătoare de iarnă. Astfel, Cătălin Botezatu nu simte venirea Crăciunului așa cum ar trebui. Totuși, încă speră că anul acesta se va schimba ceva în viața lui amoroasă și nu va mai fi nevoit să fie singur.

„Asta cu sărbătorile de iarnă e relativă. În fiecare an am fost singur! Mi-aș fi dorit să fiu cu cineva, dar nu știu… așa se întâmplă. Iubirea e o chestie relativă. Iubești, poate că uneori ai prea multe așteptări, și nu primești aceeași cantitate de iubire. Nu neapărat că nu e persoana potrivită, dar trebuie să știi să lași de la tine. Eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu. Sper să fie bine, să fac sărbătorile de iarnă cu cine îmi doresc! Eu nu greșesc când iubesc, pentru că dau mai multe șanse persoanei de lângă mine”, a spus Cătălin Botezatu pentru click.ro.

