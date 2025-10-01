Anda Adam – Cătălin Botezatu, relația despre care mulți au uitat. De ce a părăsit-o Bote pe concurenta de la Asia Express 2025. Ce i-a găsit în telefon

Anda Adam și Cătălin Botezatu au trăit o frumoasă poveste de dragoste în anul 2013, chiar în perioada în care Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au căsătorit. Lanțul de iubire s-a rupt după puțin timp, iar la vremea respectivă designerul a lămurit care a fost, de fapt, situația și cum a început relația lor.

Cătălin Botezatu a mărturisit la acea vreme că, de fapt, povestea de iubire cu Anda Adam a început înainte ca Bianca Drăgușanu și Victor Slav să își planifice nunta. După despărțire, atât artista cât și designerul au refuzat să spună care au fost, de fapt, motivele care au dus rapid la ruptura relației.

De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Cătălin Botezatu

De asemenea, în momentul în care se aflau într-o relație, Cătălin Botezatu a mărturisit că ceea ce trăiește cu Anda Adam nu este de fațadă și nici nu are vreo legătură cu nunta Biancăi Drăgușanu. Designerul a mai spus că între el și cântăreață s-a consumat ceva frumos cu mult timp înainte de Bianca și Victor.

„Dacă relaţia cu Anda va merge bine, va fi bine. Dacă va merge rău, asta este! Toată lumea crede că relaţia cu Anda e de faţadă şi că e o coincidenţă prea mare că ei au avut nunta acum. Dar eu cu Anda, public, suntem împreună dinainte de vară, de când au apărut primele poze cu noi, împreună. Nu hotărâseră ei nunta şi cununia, şi noi eram împreună! S-au precipitat lucrurile acum pentru că a fost nunta, dar, altfel, nu am făcut nimic împotriva lor. Când eu am cunoscut-o pe Anda, din toate punctele de vedere, să mă ierte Dumnezeu!, nu existau nici Bianca, nici Slav. Între noi s-a consumat ceva frumos cu mult înainte să existe aceste două personaje. Apoi, ne-am mai văzut uneori pe la evenimente şi mai târziu a urmat relaţia ei cu Victor. Eu am mai fost cu anumite persoane, inclusiv cu Bianca. După, şi în viaţa Biancăi au mai urmat alţi bărbaţi, şi în viaţa mea alte femei. În final, Bianca a ajuns cu Victor, iar eu cu Anda. Înţeleg că poate părea ciudat, dar a trecut mult timp de când eu m-am despărţit de Bianca ca să se poată spune că are vreo legătură. E simplu. Asta e lumea în care ne învârtim noi, ce să fac? Nu am căutat, dar s-a nimerit! Aşa a fost să fie. Plus că e o relaţie mişto între noi, şi nu una programată. Fapt doveditor că merge şi ţine de atâtea luni. Ea are treaba ei, eu am treaba mea. Ne întâlnim când avem timp şi e foarte tare. Noi vorbim toată ziua prin mesaje şi vorbim şi la telefon. E şi ăsta un fel de relaţie, poate mai mişto chiar. Pentru că în momentul în care ne vedem este… hmmm…! nu ştiu, e altceva! Mă duc la concertele, filmările şi înregistrările ei. Când avem un weekend liber, îl consumăm împreună. Nu pot să spun că ne-am mutat împreună sau că o vom face. Nici că vom avea un copil. Doamne fereşte! Nu-mi doresc niciun copil”, a declarat atunci Cătălin Botezatu, potrivit VIVA!.

Deși nici Anda Adam și nici Cătălin Botezatu nu au vrut să ofere detalii clare despre motivul separării, se pare că despărțirea celor doi ar fi fost provocată de fotbalistul Cătălin Țîră, de care artista ar fi fost îndrăgostită. Se pare că celebrul designer ar fi descoperit mesajele pe care Țîră i le trimitea cântăreței și în acel moment ar fi descis să pună punct relației.

“Bote credea ca Anda chiar ii impartaseste sentimentele, dar s-a inselat amarnic! Cantareata era inca indragostita de fotbalistul Tira si, indiferent de cine i-ar fi stat prin preajma, era cu gandul numai la el. Mai mult, cu doar doua zile inainte de a-si sarbatori aniversarea, undeva pe 1 decembrie, designerul a aflat ca artista isi trimitea mesaje amoroase cu jucatorul, care se afla atunci la Roma, basca, a si citit, intamplator, unul dintre ele. Atunci, s-a simtit tradat si a considerat ca este mai bine sa puna punct relatiei decat sa continue ceva din care nu ar fi iesit nimic bun! Asa a fost sa fie!”, a povestit un apropiat al creatorului de moda pentru wowbiz.ro.

