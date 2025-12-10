Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt

Un meci al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, desemnat de organizatori drept „Meciul Pride” LGBTQ+, se va desfășura la Seattle, între Iran și Egipt.

Comitetul local de organizare din Seattle, unul dintre orașele gazdă ale turneului FIFA de vara viitoare, a anunțat că meciul de pe stadionul Lumen Field din oraș, din 26 iunie, va include celebrări ale comunității LGBTQ+.

Planurile au fost puse în aplicare înainte de selectarea echipelor implicate în meci sau de efectuarea tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, notează BBC. În urma tragerii la sorți s-a confirmat că meciul din 26 iunie de la Seattle va fi meciul din Grupa G dintre Egipt și Iran.

”Fotbalul are o putere unică de a uni oamenii”

Evenimentul, care este organizat exclusiv de comitetul local și nu este afiliat FIFA, va avea loc vinerea weekendului oficial Pride din Seattle, artiștii din statul Washington fiind invitați să trimită proiecte de opere de artă, care să celebreze persoanele LGBTQ+ și să fie expuse în jurul stadionului și în oraș. Comitetul consultativ al meciului Pride din Seattle, înființat de organizatori pentru a ajuta la desfășurarea evenimentului, spune că meciul va avea loc conform planificării.

„Meciul Pride a fost programat pentru a celebra și a promova evenimentele Pride din Seattle și din întreaga țară și a fost planificat cu mult timp înainte. Fotbalul are o putere unică de a uni oamenii dincolo de granițe, culturi și credințe. Suntem onorați să găzduim un meci Pride și să sărbătorim Pride ca parte a unei comunități fotbalistice globale. Acest meci reflectă angajamentul nostru continuu față de respect, demnitate și unitate pentru toți”, a declarat un purtător de cuvânt al organizatorilor.

Iranul și Egiptul contestă decizia

Egiptul și Iranul solicită FIFA să intervină în acest caz. Asociația de Fotbal din Egipt (EFA) a anunțat marți că a trimis o scrisoare FIFA, îndemnând organismul să prevină orice activități legate de LGBTQ+ Pride în timpul meciului echipei naționale împotriva Iranului din iunie anul viitor.

EFA susține în scrisoare că astfel de evenimente ar intra în conflict cu valorile culturale și religioase ale națiunilor care participă la meci, scrie The Guardian.

EFA a mai transmis că poziția sa se bazează pe statutele FIFA, „în special articolul 4, care subliniază neutralitatea în chestiuni politice și sociale în timpul competițiilor FIFA” și pe reglementările disciplinare care impun ca turneele să rămână lipsite de „manifestări care ar putea provoca tensiuni sau conflicte între fani”.

