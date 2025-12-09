Acasă » Știri » Știri externe » Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera

Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera

De: Daniel Matei 09/12/2025 | 16:27
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Sezonul 2025 al campionatului de Formula 1 s-a încheiat, iar anul a fost unul foarte dificil pentru pilotul britanic Lewis Hamilton.

El a ieșit doar al șaselea pilot în clasament, ceva neobișnuit pentru un om care a câștigat de șapte ori titlul mondial în Formula 1. Descurajat de rezultatele de anul acesta, Hamilton a declarat că abia așteaptă să plece de la Abu Dhabi, unde a avut loc ultima cursă a anului. Britanicul a terminat pe cea mai slabă poziție din carieră, locul șase, și așteaptă cu nerăbdare pauza de iarnă și deconectarea de la sport, în timp ce încearcă să se reseteze și să se regrupeze, scrie The Guardian.

În ultima cursă a sezonului, el a terminat pe locul opt, în timp ce tânărul pilot britanic Lando Norris și-a adjudecat primul campionat mondial, primul britanic de când Hamilton a făcut acest lucru ultima dată în 2020.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Abia aștept să scap de toate astea. În fiecare săptămână, ședințe foto și tot felul de chestii de genul acesta. Asta aștept cu nerăbdare într-o zi, să nu fiu nevoit să le fac pe toate”, a spus el presei.

Hamilton a arătat o figură oarecum blazată și descurajată în ultimele etape ale celui mai dificil sezon al său și a spus că vrea să se retragă, ceea ce va provoca, fără îndoială, noi dezbateri despre cât timp va continua pilotul în vârstă de 40 de ani în acest sport.

„În acest moment, aștept cu nerăbdare doar pauza. Doar să mă deconectez, să nu vorbesc cu nimeni. Nimeni nu va putea lua legătura cu mine iarna aceasta. Nu voi avea telefonul la mine și aștept cu nerăbdare asta”, a spus el pe circuitul Yas Marina.

Sursa: Captură video

Lewis Hamilton, criticat și pentru alegerile… vestimentare

Pilotul britanic a apărut la Abu Dhabi într-un outfit cel puțin interesant, El a apărut într-un look Dior personalizat, din noua eră a casei de modă sub conducerea lui Jonathan Anderson. Elementul distinctiv a fost o jachetă verde închis cu fermoar, acoperită cu straturi de panouri festonate, creând o textură care se mișca în timp ce Lewis mergea. Pantalonii largi bleumarin voluminoși neutralizau textura topului, iar cizmele negre lucioase completau ținuta. De altfel, alegerea vestimentară a fost apreciată de specialiști, însă nu a fost apreciată de toți fanii.

Deși unii au scris că acesta a fost bine îmbrăcat, alții nu au fost de acord. „Distrus, dar bine îmbrăcat” sau „a terminat sezonul slab, dar îmbrăcămintea e fantastică”, au fost comentariile celor care au fost plăcut impresionați de îmbrăcămintea pilotului. Alții, însă, au scris că aceasta nu se potrivește deloc cu Hamilton. „Având în vedere câți bani are, ar fi putut să se îmbrace cu altceva”, a scris un alt internaut.

Ținuta afișată de Hamilton, deși criticată de unii, valorează o mică avere. Doar ceasul pe care l-a purtat pilotul în timpul unor alte apariții la Abu Dhabi valorează 1,3 milioane de dolari, scrie presa.

CITEȘTE ȘI:

Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett

Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei

Tags:
Iți recomandăm
Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett
Showbiz internațional
Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren…
Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și pe pârtie
Showbiz internațional
Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele ...
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut ...
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul ...
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online
Gheorghe Dincă, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit acum Monstrul din Caracal: „Era umflat ...
Gheorghe Dincă, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit acum Monstrul din Caracal: „Era umflat tot”
Vezi toate știrile
×