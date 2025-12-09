Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera

Sezonul 2025 al campionatului de Formula 1 s-a încheiat, iar anul a fost unul foarte dificil pentru pilotul britanic Lewis Hamilton.

El a ieșit doar al șaselea pilot în clasament, ceva neobișnuit pentru un om care a câștigat de șapte ori titlul mondial în Formula 1. Descurajat de rezultatele de anul acesta, Hamilton a declarat că abia așteaptă să plece de la Abu Dhabi, unde a avut loc ultima cursă a anului. Britanicul a terminat pe cea mai slabă poziție din carieră, locul șase, și așteaptă cu nerăbdare pauza de iarnă și deconectarea de la sport, în timp ce încearcă să se reseteze și să se regrupeze, scrie The Guardian.

În ultima cursă a sezonului, el a terminat pe locul opt, în timp ce tânărul pilot britanic Lando Norris și-a adjudecat primul campionat mondial, primul britanic de când Hamilton a făcut acest lucru ultima dată în 2020.

„Abia aștept să scap de toate astea. În fiecare săptămână, ședințe foto și tot felul de chestii de genul acesta. Asta aștept cu nerăbdare într-o zi, să nu fiu nevoit să le fac pe toate”, a spus el presei.

Hamilton a arătat o figură oarecum blazată și descurajată în ultimele etape ale celui mai dificil sezon al său și a spus că vrea să se retragă, ceea ce va provoca, fără îndoială, noi dezbateri despre cât timp va continua pilotul în vârstă de 40 de ani în acest sport.

„În acest moment, aștept cu nerăbdare doar pauza. Doar să mă deconectez, să nu vorbesc cu nimeni. Nimeni nu va putea lua legătura cu mine iarna aceasta. Nu voi avea telefonul la mine și aștept cu nerăbdare asta”, a spus el pe circuitul Yas Marina.

Lewis Hamilton, criticat și pentru alegerile… vestimentare

Pilotul britanic a apărut la Abu Dhabi într-un outfit cel puțin interesant, El a apărut într-un look Dior personalizat, din noua eră a casei de modă sub conducerea lui Jonathan Anderson. Elementul distinctiv a fost o jachetă verde închis cu fermoar, acoperită cu straturi de panouri festonate, creând o textură care se mișca în timp ce Lewis mergea. Pantalonii largi bleumarin voluminoși neutralizau textura topului, iar cizmele negre lucioase completau ținuta. De altfel, alegerea vestimentară a fost apreciată de specialiști, însă nu a fost apreciată de toți fanii.

Deși unii au scris că acesta a fost bine îmbrăcat, alții nu au fost de acord. „Distrus, dar bine îmbrăcat” sau „a terminat sezonul slab, dar îmbrăcămintea e fantastică”, au fost comentariile celor care au fost plăcut impresionați de îmbrăcămintea pilotului. Alții, însă, au scris că aceasta nu se potrivește deloc cu Hamilton. „Având în vedere câți bani are, ar fi putut să se îmbrace cu altceva”, a scris un alt internaut.

Ținuta afișată de Hamilton, deși criticată de unii, valorează o mică avere. Doar ceasul pe care l-a purtat pilotul în timpul unor alte apariții la Abu Dhabi valorează 1,3 milioane de dolari, scrie presa.

