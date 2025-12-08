Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei

O fostă regină a frumuseții din statul american Georgia a fost condamnată la închisoare pe viață după ce l-a ucis pe fiul de un an și jumătate al iubitului ei.

Trinity Poague a fost găsită vinovată pentru cinci capete de acuzare vineri, 5 decembrie, informează revista People.

„Nu vorbesc prea mult când dau sentința. Concluzia este că veți primi o condamnare la închisoare pe viață, care este pedeapsa potrivită pentru conduita pentru care ați fost condamnată”, a declarat judecătorul W. James Sizemore Jr., care a judecat cazul.

El a continuat spunând că Poague va fi condamnată și la încă 20 de ani de închisoare concomitent. Poague a părut liniștită în timp ce primea sentința, deși a devenit vizibil emoționată anterior în timpul procesului, când a auzit verdictul juriului.

Femeia a fost condamnată pentru crimă

Poague a fost arestat inițial în ianuarie 2024, potrivit unui comunicat de presă al Biroului de Investigații din Georgia (GBI). GBI a declarat că micuțul, care a fost ulterior identificat drept Romeo Angeles (numit și Jaxton Drew), a fost găsit inconștient în campusul Universității de Stat din Georgia pe 14 ianuarie 2024. Poague, pe atunci în vârstă de 18 ani, era studentă acolo la acea vreme, potrivit WTVY 4.

Conform imaginilor din procesul lui Poague, distribuite de Court TV, procurorii au susținut că Poague nu îl suporta, pur și simplu, pe copil, pentru că își dorea să îi dăruiască ea un copil iubitului său, iar micuțul provenea dintr-o relație anterioară a acestuia.

În rechizitoriu, autoritățile din comitatul Sumter au susținut că abuzurile comise împotriva copilului au inclus „provocarea de traume cu arme contondente la nivelul capului și trunchiului”.

În ziua morții copilului, studenții din căminul universitar în care locuia și Poague au susținut că au auzit un copil plângând, până la un moment dat, când plânsetele au încetat brusc. Poague a fost încoronată Miss Donalsonville în 2024. Titlul i-a fost retras după ce a fost acuzată în legătură cu moartea copilului.

