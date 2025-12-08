Acasă » Știri » Știri externe » Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei

Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei

De: Daniel Matei 08/12/2025 | 17:52
Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei
Sursa foto: Shutterstock

O fostă regină a frumuseții din statul american Georgia a fost condamnată la închisoare pe viață după ce l-a ucis pe fiul de un an și jumătate al iubitului ei.

Trinity Poague a fost găsită vinovată pentru cinci capete de acuzare vineri, 5 decembrie, informează revista People.

„Nu vorbesc prea mult când dau sentința. Concluzia este că veți primi o condamnare la închisoare pe viață, care este pedeapsa potrivită pentru conduita pentru care ați fost condamnată”, a declarat judecătorul W. James Sizemore Jr., care a judecat cazul.

El a continuat spunând că Poague va fi condamnată și la încă 20 de ani de închisoare concomitent. Poague a părut liniștită în timp ce primea sentința, deși a devenit vizibil emoționată anterior în timpul procesului, când a auzit verdictul juriului.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Trinity Poague în timpul procesului. Sursa foto: Captură YouTube/court.tv

Femeia a fost condamnată pentru crimă

Poague a fost arestat inițial în ianuarie 2024, potrivit unui comunicat de presă al Biroului de Investigații din Georgia (GBI). GBI a declarat că micuțul, care a fost ulterior identificat drept Romeo Angeles (numit și Jaxton Drew), a fost găsit inconștient în campusul Universității de Stat din Georgia pe 14 ianuarie 2024. Poague, pe atunci în vârstă de 18 ani, era studentă acolo la acea vreme, potrivit WTVY 4.

Conform imaginilor din procesul lui Poague, distribuite de Court TV, procurorii au susținut că Poague nu îl suporta, pur și simplu, pe copil, pentru că își dorea să îi dăruiască ea un copil iubitului său, iar micuțul provenea dintr-o relație anterioară a acestuia.

În rechizitoriu, autoritățile din comitatul Sumter au susținut că abuzurile comise împotriva copilului au inclus „provocarea de traume cu arme contondente la nivelul capului și trunchiului”.

În ziua morții copilului, studenții din căminul universitar în care locuia și Poague au susținut că au auzit un copil plângând, până la un moment dat, când plânsetele au încetat brusc. Poague a fost încoronată Miss Donalsonville în 2024. Titlul i-a fost retras după ce a fost acuzată în legătură cu moartea copilului.

CITEȘTE ȘI:

Adevărul dur despre pastilele pentru slăbit pe care le folosesc vedetele: ”Este devastator! Femeile tinere nu au idee ce înseamnă să fii frumoasă”

Boala neașteptată care a lovit-o pe o femeie după o simplă vacanță. „Îmi ardeau mâinile și niciun analgezic nu îmi oprea durerea de cap”

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal. Ambele au trecut prin aceeași suferință
Showbiz internațional
Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal. Ambele au trecut prin aceeași suferință
Preluarea Warner Bros. de către Netflix, în pericol? Anunțul lui Donald Trump
Showbiz internațional
Preluarea Warner Bros. de către Netflix, în pericol? Anunțul lui Donald Trump
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, ...
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, unde stătea fiica mea”
Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiatul în timpul filmărilor-maraton de la „Casa ...
Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiatul în timpul filmărilor-maraton de la „Casa iubirii”: ”Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
Iubești telenovelele turcești? Atunci sigur îți place și baclavaua. Stai să vezi ce nu știai despre ...
Iubești telenovelele turcești? Atunci sigur îți place și baclavaua. Stai să vezi ce nu știai despre acest desert!
Vedeta de la Antena 1 care și-a împodobit 4 brazi de Crăciun în casă! Care este motivul „aroganței”
Vedeta de la Antena 1 care și-a împodobit 4 brazi de Crăciun în casă! Care este motivul „aroganței”
Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără ...
Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără să plătești”
Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale
Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale
Vezi toate știrile
×