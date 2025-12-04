Boala neașteptată care a lovit-o pe o femeie după o simplă vacanță. „Îmi ardeau mâinile și niciun analgezic nu îmi oprea durerea de cap”

Mel Yellott, o femeie de 52 de ani din Marea Britanie, a avut o surpriză cu adevărat nedorită atunci când s-a întors dintr-o vacanță în Thailanda.

Deși mulți ne-am aștepta ca o vacanță exotică să aducă o boală la fel de exotică, nu a fost și cazul lui Mel. Ea a decis să meargă în Thailanda pentru a-și vizita rudele care se mutaseră recent în țara asiatică și a profitat pentru a explora pentru prima dată cele mai frumoase locuri pe care le poate oferi Thailanda.

Cu toate acestea, la câteva ore după întoarcerea acasă, în Barnsley, Mel a început să se simtă rău. Capul începuse să o doară îngrozitor și făcea febră mare, scrie Daily Mail.

„Nici nu pot să descriu cât de rău m-am simțit! Durerea de cap era intensă, era o durere arzătoare, pulsatilă. Și gâtul îmi ardea, abia puteam lua câteva înghițituri de apă. În mod normal nu mă îmbolnăvesc, nici măcar de răceli. Obișnuiam să sufăr de migrene în mod regulat, dar nu mai avusesem una de acum trei ani, când mi s-au prescris medicamente preventive”, își amintește ea.

Durerile de cap nu treceau nici cu medicamente

Britanica povestește că experiența a devenit un adevărat coșmar foarte rapid. Primul semnal de alarmă a fost că nu reușea să scape de durerea de cap nici cu medicamentele care îi fuseseră prescrise pentru migrene.

„Totuși, cu această ocazie, după ce am luat medicamentele pentru migrenă, acestea nu au avut absolut niciun impact asupra durerii mele de cap. Ceea ce, în afară de faptul că mă simțeam atât de rău, m-a îngrijorat cu adevărat”, spune ea.

Mel a stat în pat două zile și povestește că abia își putea ridica capul de pe pernă. Soțul ei, Russ, în vârstă de 53 de ani, a trebuit să aibă grijă de ea. Apoi lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și neplăcută, Mel a început să simtă arsuri la mâini.

„Mâinile au început să mă înnebunească, simțeam furnicături și dureri. În dimineața următoare am dezvoltat o erupție cutanată, arăta ca începutul unor bășici între degete și pe încheieturi. De asemenea, în gură, pe amigdale și pe interiorul obrajilor. A fost absolut oribil. Mi-am făcut griji că aș fi putut lua un fel de boală tropicală. La un moment dat, nu-mi puteam îndoi degetele pentru că aveam bășici în jurul încheieturilor. Mă chinuiam literalmente să țin o cană în mână”, spune ea.

Diagnosticul, o boală a copilăriei

La patru zile după ce s-a simțit rău pentru prima dată, Mel a mers la medicul ei de familie, care i-a explicat că, în loc să contracteze o boală exotică, a luat un virus asociat în mod obișnuit cu copiii sub zece ani: boala mână-gură-picior.

O infecție extrem de contagioasă, boala mână-gură-picior, este deosebit de răspândită în această perioadă a anului, după ce copiii sunt în contact strâns unii cu alții la școală. De obicei, este cauzată de un tip de virus numit coxsackie.

Acesta este un grup de virusuri care circulă constant și ating un vârf în anumite anotimpuri. Aceste virusuri sunt responsabile pentru multe infecții comune, ale căror simptome depind de mulți factori, inclusiv de partea corpului infectată. De exemplu, în ochi, aceste virusuri pot provoca conjunctivită hemoragică, ducând la ochi roșii și inflamați.

Majoritatea infecțiilor cu virusul coxsackie sunt ușoare, dar pot provoca și o formă de meningită virală, rezultând inflamația membranelor din jurul creierului.

Infecția se caracterizează printr-o erupție cutanată roșiatică, cu pete asemănătoare veziculelor pe mâini sau picioare – sau ambele – precum și în interiorul și în jurul gurii. În cazuri rare, boala poate fi potențial fatală dacă virusul pătrunde în creier și provoacă complicații grave, cum ar fi meningita virală.

