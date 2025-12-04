Acasă » Știri » Știri externe » O anchetă britanică aruncă bomba despre Vladimir Putin. „A existat autorizare de la cel mai înalt nivel”

O anchetă britanică aruncă bomba despre Vladimir Putin. „A existat autorizare de la cel mai înalt nivel"

De: Daniel Matei 04/12/2025 | 16:36
O anchetă britanică aruncă bomba despre Vladimir Putin. „A existat autorizare de la cel mai înalt nivel”
Sursa foto: Profimedia
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a autorizat otrăvirea cu Novichok a lui Serghei Skripal, „ca o demonstrație publică a puterii ruse” la nivel global, conform unei anchete.

Potrivit acesteia, Putin ar fi trimis doi agenți GRU (serviciile de informații militare ruse, n. red.) în orașul Wiltshire în 2018 pentru a plasa agentul neurotoxic Novichok pe clanța ușii fostului spion rus Serghei Skripal, scrie Daily Mail.

El și fiica sa, Iulia, s-au îmbolnăvit grav în spital, în timp ce o a treia persoană, Dawn Sturgess, a murit ulterior după ce a intrat în contact cu sticla de parfum falsă folosită pentru a introduce ilegal otrava în Marea Britanie. Agenții secreți ruși aruncaseră respectiva sticlă pentru ca autoritățile să nu o descopere asupra lor.

O anchetă privind atacurile „uimitoare și nesăbuite” a constatat joi că „operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către președintele Putin”.

„Este clar că acest atac a dat dovadă de o determinare considerabilă și ar fi trebuit să reprezinte o demonstrație publică a puterii rusești”, a declarat lordul Hughes de Ombersley, cel care a condus comisia de anchetă.

Studiul a constatat că „mii” de oameni ar fi putut fi uciși din cauza acțiunilor celor doi agenți GRU, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, care au sosit în Marea Britanie pe 2 martie și au călătorit la Salisbury două zile mai târziu pentru a-l ucide pe Skripal.

Cei doi au plecat la Moscova la scurt timp după aceea, acordând ulterior un interviu televiziunii de stat în care au negat orice implicare și au spus că se aflau în Salisbury pentru a vizita catedrala din oraș.

Serghei Skripal și fiica sa. Sursa foto: Profimedia

Reacția autorităților britanice

Președintele comisiei de anchetă spune că Vladimir Putin a fost la curent cu totul.

„Conduita lui Petrov și Boshirov, a superiorilor lor GRU și a celor care au autorizat misiunea, până la, după cum am constatat, inclusiv președintele Putin, a fost uimitor de nesăbuită. Ei și numai ei poartă responsabilitatea morală pentru moartea lui Dawn”, a spus acesta.

Și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a salutat raportul și a condamnat atacul cu agent neurotoxic.

„Otrăvirile de la Salisbury au șocat națiunea, iar descoperirile de astăzi sunt o amintire gravă a lipsei de respect a Kremlinului pentru viețile nevinovate. Moartea inutilă a lui Dawn a fost o tragedie și va fi pentru totdeauna o amintire a agresiunii nechibzuite a Rusiei. Marea Britanie se va opune întotdeauna regimului brutal al lui Putin și va denunța mașinăria sa ucigașă pentru ceea ce este”, a transmis Starmer.

Serghei Skripal, acum în vârstă de 74 de ani, a fost trimis în Regatul Unit în 2010 ca parte a unui schimb de prizonieri, după ce a primit o grațiere prezidențială.

Intenționase să-și trăiască liniștit zilele într-o suburbie, unde, printre vecini se aflau foști ofițeri de poliție și militari, amintește Daily Mail. Acesta a refuzat oferta de securitate suplimentară, cum ar fi camere video și alarme.

Mai multe persoane, inclusiv ofițerul de poliție Nick Bailey, au fost grav afectate în urma expunerii la Novichok. Skripal și fiica sa s-au prăbușit pe o bancă în parc, în centrul orașului, la câteva ore după ce au atins fără să știe otrava.

Trei luni mai târziu, în apropiere de Amesbury, un localnic, Charlie Rowley, a găsit o sticlă de parfum Nina Ricci și a luat-o acasă pentru a o da partenerei sale, Dawn Sturgess. Aceasta a pulverizat substanța incoloră pe piele și s-a îmbolnăvit imediat. A murit la spital pe 8 iulie.

Tags:
×