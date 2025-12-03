Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!

Rețelele sociale s-au umplut în ultimii ani de influenceri care, din dorința de a demonstra că își permit, postează fotografii de la tot felul de evenimente desfășurate în hoteluri de lux.

Persoane din interiorul acestor hoteluri spun, însă, că imaginile sunt de cele mai multe ori doar făcute pentru ca acești influenceri să dea senzația că sunt persoane importane sau că au acces în „cercuri înalte”, însă, de cele mai multe ori, este vorba doar despre aparențe. Mai mult, influencerii ar fi, de fapt, o mare bătaie de cap pentru managerii hotelurilor de lux, scrie Daily Mail.

Situația este tot mai răspândită în Marea Britanie, scriu jurnaliștii, care notează că cele mai luxoase hoteluri din Marea Britanie erau odată apanajul exclusiv al bogaților, faimoșilor și membrilor familiei regale, iar cei bogați, îmbrăcați rafinat, intrau și ieșeau din astfel de unități fără prea multă fanfară.

Cu toate acestea, peisajul hotelurilor de lux din Marea Britanie s-a schimbat dramatic odată cu apariția rețelelor sociale, iar acum acolo se cazează un tip foarte diferit de oaspeți. Influencerii, inclusiv vedete de reality TV și creatori OnlyFans, vizează cele mai strălucitoare locuri de cazare din țară pentru a capta atenția și a câștiga mai mulți urmăritori.

Cum recunoaștem influencerii care „atârnă” prin localuri și hoteluri de lux

Pot fi găsiți foarte des stând ore în șir și pozând cu entuziasm în sala de mese a unui restaurant cu stele Michelin, rezemați de balustrada unei scări somptuoase sau bucurându-se de o baie nocturnă într-o zonă de lux. De multe ori, ei intră cu tupeu în astfel de locuri de cinci stele și unii reușesc chiar să îi îngrozească pe oaspeți prin comportamentul lor. Bazându-se pe „aspectul instagramabil” al respectivelor locuri, ei încep să facă selfie-uri și clipuri pe care să le posteze ulterior pe rețelele sociale, de multe ori fără ca măcar să beneficieze în mod real de serviciile restaurantelor sau hotelurilor respective și, bineînțeles, fără să plătească ceva.

Cei care lucrează în industria hotelieră de lux din Marea Britanie spun că situația a devenit atât de gravă încât se tem că reputația proprietăților, câștigată de-a lungul deceniilor prin servicii impecabile, ar putea fi acum afectată dacă trendul continuă.

Editorialista Daily Mail Nadine Dorries a povestit săptămâna aceasta cum o serată festivă plină de celebrități la Claridge’s a fost „invadată” de influenceri, toți cu smartphone-urile lipite de mână. Dorries scrie că vedetele de pe rețelele de socializare „pozau bizar, murmurau, gesticulau, vorbeau în niște microfoane mici și blănoase pe care le țineau strâns între degete” și se comportau de parcă ei ar fi fost starurile evenimentului.

Zeci de influenceri se aciuează prin astfel de locuri

Imaginea descrisă de Dorries este departe de a fi una unică. Orice unitate de cazare de lux din țară, fie că este vorba de The Ritz, The Dorchester sau The Bvlgari Hotel din Londra, de Limewood, favoritul clasei superioare din New Forest, sau de oricare dintre proprietățile din Soho arată că influencerii care folosesc astfel de locuri în mod gratuit pentru a se promova au devenit un fenomen.

Estelle Manor este un alt loc exclusivist pe care vedetele din social media îl vânează acum și a devenit locul perfect pentru mulți influenceri. Cine se pozează acolo? Fosta participantă la Love Island, Molly Mae, care are 8,5 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost de trei ori anul acesta. Printre alți oaspeți s-au numărat Ampika Pickston, de la Real Housewives Of Cheshire, și o serie de vedete OnlyFans.

Un membru al personalului a declarat că, deși unii dintre influencerii care sosesc acolo pot avea profiluri impresionante pe rețelele de socializare, ei nu sunt întotdeauna atât de atenți la maniere.

„Avem din ce în ce mai mulți influenceri și li se pare că li se cuvine totul, deși nu ne dăm seama clar de ce. Bineînțeles că nu putem împiedica pe nimeni să vină aici și nici nu am vrea. Dar vrem să se comporte mai frumos. Și poate să lase telefoanele jos. Schimbă atmosfera”, spune angajatul.

Ce văd urmăritorii care se uită la hoteluri prin prisma Instagramului? Este vorba doar de glamour, scrie sursa citată. Chloe Khan, fostă concurentă la Celebrity Big Brother și X Factor, este o clientă obișnuită la Corinthia London, un hotel de cinci stele din inima zonei turistice a capitalei britanice. Săptămâna aceasta, influencerița în vârstă de 34 de ani, care are două milioane de urmăritori pe Instagram, a fost văzută cocoțată la barul cu blat de marmură al hotelului, cu o farfurie de stridii lângă ea. Vedeta a scris în descrierea imaginilor: „Salut @corinthialondon, Doamne, cât de dor mi-a fost de tine!”

Și în ultimele două săptămâni, influencer-ul bulgar Anna Metusheva, care are 115.000 de urmăritori, se pare că a vizitat două dintre cele mai luxoase localuri din Anglia.

O fotografie postată acum două săptămâni o arată pe aceasta coborând scările spațioase de la The Ritz din Londra, purtând o rochie mini, o haină de blană și pantofi cu toc, dar și o geantă Chanel.

O sursă din industrie a declarat pentru Daily Mail că influencerii sunt cunoscuți pentru faptul că pur și simplu intră, filmează videoclipul sau fac fotografiile dorite și apoi pleacă, creând iluzia unui stil de viață luxos care nu există în realitate.

„Poate fi de fapt foarte solicitant să lucrezi cu ei. Săptămâna trecută, după ce am participat la un eveniment, stăteam într-un bar de hotel și mă uitam cum o influenceriță crea conținut. Avea două persoane cu ea, una pentru videoclipuri și una pentru fotografii. Stătea pur și simplu și poza. M-am uitat și m-am gândit: «Cum am ajuns la asta?»”, spune sursa.

De asemenea, sursa spune că nu este întotdeauna corect să-i considerăm pe toți influencerii la fel, aceasta spunând că există creatori de conținut cu adevărat pricepuți pe rețelele de socializare care muncesc din greu pentru a produce conținut autentic.

