Acasă » Știri » Știri externe » Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!

Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!

De: Daniel Matei 03/12/2025 | 15:00
Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Rețelele sociale s-au umplut în ultimii ani de influenceri care, din dorința de a demonstra că își permit, postează fotografii de la tot felul de evenimente desfășurate în hoteluri de lux.

Persoane din interiorul acestor hoteluri spun, însă, că imaginile sunt de cele mai multe ori doar făcute pentru ca acești influenceri să dea senzația că sunt persoane importane sau că au acces în „cercuri înalte”, însă, de cele mai multe ori, este vorba doar despre aparențe. Mai mult, influencerii ar fi, de fapt, o mare bătaie de cap pentru managerii hotelurilor de lux, scrie Daily Mail.

Situația este tot mai răspândită în Marea Britanie, scriu jurnaliștii, care notează că cele mai luxoase hoteluri din Marea Britanie erau odată apanajul exclusiv al bogaților, faimoșilor și membrilor familiei regale, iar cei bogați, îmbrăcați rafinat, intrau și ieșeau din astfel de unități fără prea multă fanfară.

Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Cu toate acestea, peisajul hotelurilor de lux din Marea Britanie s-a schimbat dramatic odată cu apariția rețelelor sociale, iar acum acolo se cazează un tip foarte diferit de oaspeți. Influencerii, inclusiv vedete de reality TV și creatori OnlyFans, vizează cele mai strălucitoare locuri de cazare din țară pentru a capta atenția și a câștiga mai mulți urmăritori.

Sursa foto: Profimedia

Cum recunoaștem influencerii care „atârnă” prin localuri și hoteluri de lux

Pot fi găsiți foarte des stând ore în șir și pozând cu entuziasm în sala de mese a unui restaurant cu stele Michelin, rezemați de balustrada unei scări somptuoase sau bucurându-se de o baie nocturnă într-o zonă de lux. De multe ori, ei intră cu tupeu în astfel de locuri de cinci stele și unii reușesc chiar să îi îngrozească pe oaspeți prin comportamentul lor. Bazându-se pe „aspectul instagramabil” al respectivelor locuri, ei încep să facă selfie-uri și clipuri pe care să le posteze ulterior pe rețelele sociale, de multe ori fără ca măcar să beneficieze în mod real de serviciile restaurantelor sau hotelurilor respective și, bineînțeles, fără să plătească ceva.

Cei care lucrează în industria hotelieră de lux din Marea Britanie spun că situația a devenit atât de gravă încât se tem că reputația proprietăților, câștigată de-a lungul deceniilor prin servicii impecabile, ar putea fi acum afectată dacă trendul continuă.

Editorialista Daily Mail Nadine Dorries a povestit săptămâna aceasta cum o serată festivă plină de celebrități la Claridge’s a fost „invadată” de influenceri, toți cu smartphone-urile lipite de mână. Dorries scrie că vedetele de pe rețelele de socializare „pozau bizar, murmurau, gesticulau, vorbeau în niște microfoane mici și blănoase pe care le țineau strâns între degete” și se comportau de parcă ei ar fi fost starurile evenimentului.

Zeci de influenceri se aciuează prin astfel de locuri

Imaginea descrisă de Dorries este departe de a fi una unică. Orice unitate de cazare de lux din țară, fie că este vorba de The Ritz, The Dorchester sau The Bvlgari Hotel din Londra, de Limewood, favoritul clasei superioare din New Forest, sau de oricare dintre proprietățile din Soho arată că influencerii care folosesc astfel de locuri în mod gratuit pentru a se promova au devenit un fenomen.

Estelle Manor este un alt loc exclusivist pe care vedetele din social media îl vânează acum și a devenit locul perfect pentru mulți influenceri. Cine se pozează acolo? Fosta participantă la Love Island, Molly Mae, care are 8,5 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost de trei ori anul acesta. Printre alți oaspeți s-au numărat Ampika Pickston, de la Real Housewives Of Cheshire, și o serie de vedete OnlyFans.

Un membru al personalului a declarat că, deși unii dintre influencerii care sosesc acolo pot avea profiluri impresionante pe rețelele de socializare, ei nu sunt întotdeauna atât de atenți la maniere.

„Avem din ce în ce mai mulți influenceri și li se pare că li se cuvine totul, deși nu ne dăm seama clar de ce. Bineînțeles că nu putem împiedica pe nimeni să vină aici și nici nu am vrea. Dar vrem să se comporte mai frumos. Și poate să lase telefoanele jos. Schimbă atmosfera”, spune angajatul.

Ce văd urmăritorii care se uită la hoteluri prin prisma Instagramului? Este vorba doar de glamour, scrie sursa citată. Chloe Khan, fostă concurentă la Celebrity Big Brother și X Factor, este o clientă obișnuită la Corinthia London, un hotel de cinci stele din inima zonei turistice a capitalei britanice. Săptămâna aceasta, influencerița în vârstă de 34 de ani, care are două milioane de urmăritori pe Instagram, a fost văzută cocoțată la barul cu blat de marmură al hotelului, cu o farfurie de stridii lângă ea. Vedeta a scris în descrierea imaginilor: „Salut @corinthialondon, Doamne, cât de dor mi-a fost de tine!”

Sursa foto: Instagram

Și în ultimele două săptămâni, influencer-ul bulgar Anna Metusheva, care are 115.000 de urmăritori, se pare că a vizitat două dintre cele mai luxoase localuri din Anglia.

O fotografie postată acum două săptămâni o arată pe aceasta coborând scările spațioase de la The Ritz din Londra, purtând o rochie mini, o haină de blană și pantofi cu toc, dar și o geantă Chanel.

O sursă din industrie a declarat pentru Daily Mail că influencerii sunt cunoscuți pentru faptul că pur și simplu intră, filmează videoclipul sau fac fotografiile dorite și apoi pleacă, creând iluzia unui stil de viață luxos care nu există în realitate.

„Poate fi de fapt foarte solicitant să lucrezi cu ei. Săptămâna trecută, după ce am participat la un eveniment, stăteam într-un bar de hotel și mă uitam cum o influenceriță crea conținut. Avea două persoane cu ea, una pentru videoclipuri și una pentru fotografii. Stătea pur și simplu și poza. M-am uitat și m-am gândit: «Cum am ajuns la asta?»”, spune sursa.

De asemenea, sursa spune că nu este întotdeauna corect să-i considerăm pe toți influencerii la fel, aceasta spunând că există creatori de conținut cu adevărat pricepuți pe rețelele de socializare care muncesc din greu pentru a produce conținut autentic.

CITEȘTE ȘI:

Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?

Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!

Tags:
Iți recomandăm
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Showbiz internațional
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!
Showbiz internațional
Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
Mediafax
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi...
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază
Gandul.ro
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify
Mediafax
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și...
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază
Gandul.ro
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Mă Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”
BANCUL ZILEI | „Mă Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”
Cele 3 zodii care primesc ajutor divin de Crăciun și Revelion. Acești nativi scapă de problemele ...
Cele 3 zodii care primesc ajutor divin de Crăciun și Revelion. Acești nativi scapă de problemele financiare!
Doliu la Curtea de Apel Cluj! A murit judecătoarea Ramona Mornăilă
Doliu la Curtea de Apel Cluj! A murit judecătoarea Ramona Mornăilă
Împăcarea momentului! Au depus actele de divorț, dar au plecat împreună în vacanță cu fiul lor
Împăcarea momentului! Au depus actele de divorț, dar au plecat împreună în vacanță cu fiul lor
Marea absentă de la Cotroceni. Motivul pentru care Delia a spus “pas” invitației lui Nicușor Dan
Marea absentă de la Cotroceni. Motivul pentru care Delia a spus “pas” invitației lui Nicușor Dan
Vestea rea! De când vor crește facturile de gaze naturale și cât vor suporta românii
Vestea rea! De când vor crește facturile de gaze naturale și cât vor suporta românii
Vezi toate știrile
×