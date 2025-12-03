Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?

Cântăreața Sabrina Carpenter a criticat marți Casa Albă pentru că i-a folosit muzica într-un videoclip recent despre raidurile Agenției pentru Imigrări (ICE).

Astfel, Carpenter se alătură listei tot mai mari de vedete care s-au pronunțat împotriva Administrației Trump și a Departamentului pentru Securitate Internă pentru utilizarea muzicii sau imaginii lor în videoclipuri care promovează politica anti-imigrare a președintelui Trump, scrie axios.com.

Nemulțumirea Sabrinei Carpenter vine după ce Casa Albă a postat luni un videoclip care arăta agenți ICE arestând și urmărind oameni, imagini peste care rula piesa lui Carpenter, „Juno”.

Videoclipul începe cu versurile „vrei să încerci niște poziții ciudate?” și „ai încercat vreodată asta?”, versuri care se repetă în contextul imaginilor video cu arestări realizate de agenții ICE.

Have you ever tried this one? Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

„Malefic și dezgustător”

Carpenter a criticat Casa Albă pe X ca răspuns la videoclipul de marți, scriind: „Acest videoclip este malefic și dezgustător. Nu mă implicați niciodată pe mine sau muzica mea pentru a vă servi agenda inumană.”

Casa Albă a reacționat rapid după mesajul postat de Carpenter.

„Iată un mesaj scurt și dulce pentru Sabrina Carpenter: nu ne vom cere scuze pentru deportarea din țara noastră a unor criminali periculoși, ucigași veniți în mod ilegal, violatori și pedofili. Oricine apără acești monștri bolnavi trebuie să fie prost sau este lent”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, pentru Axios, ca răspuns la comentariul lui Carpenter.

Administrația Trump și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) au primit reacții negative din cauza videoclipurilor recente de pe rețelele de socializare în care au folosit versuri, dar și materiale protejate de drepturi de autor pentru a promova politica anti-imigrare a președintelui Donald Trump. DHS a intensificat în mod special utilizarea meme-urilor pentru videoclipurile sale, scrie sursa citată.

În septembrie, DHS a postat un videoclip care compara arestarea migranților cu prinderea de Pokemoni și chiar a folosit sloganul francizei „Gotta Catch ‘Em All”, făcând referire la migranți. Pokémon Company International a declarat la acea vreme că nu a acordat DHS permisiunea de a utiliza imaginea companiei.

Alte vedete au contestat politica de imigrare a președintelui Trump, inclusiv starul country Zach Bryan, a cărui prezentare a unei noi melodii a stârnit reacții negative din partea conservatorilor și a ICE. Bad Bunny, care va găzdui Super Bowl-ul de anul viitor, l-a criticat și el pe Trump, provocând reacții negative din partea susținătorilor MAGA.

