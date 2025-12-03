Acasă » Știri » Știri externe » Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?

Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?

De: Daniel Matei 03/12/2025 | 13:03
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cântăreața Sabrina Carpenter a criticat marți Casa Albă pentru că i-a folosit muzica într-un videoclip recent despre raidurile Agenției pentru Imigrări (ICE).

Astfel, Carpenter se alătură listei tot mai mari de vedete care s-au pronunțat împotriva Administrației Trump și a Departamentului pentru Securitate Internă pentru utilizarea muzicii sau imaginii lor în videoclipuri care promovează politica anti-imigrare a președintelui Trump, scrie axios.com.

Nemulțumirea Sabrinei Carpenter vine după ce Casa Albă a postat luni un videoclip care arăta agenți ICE arestând și urmărind oameni, imagini peste care rula piesa lui Carpenter, „Juno”.

Videoclipul începe cu versurile „vrei să încerci niște poziții ciudate?” și „ai încercat vreodată asta?”, versuri care se repetă în contextul imaginilor video cu arestări realizate de agenții ICE.

Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Malefic și dezgustător”

Carpenter a criticat Casa Albă pe X ca răspuns la videoclipul de marți, scriind: „Acest videoclip este malefic și dezgustător. Nu mă implicați niciodată pe mine sau muzica mea pentru a vă servi agenda inumană.”

Casa Albă a reacționat rapid după mesajul postat de Carpenter.

„Iată un mesaj scurt și dulce pentru Sabrina Carpenter: nu ne vom cere scuze pentru deportarea din țara noastră a unor criminali periculoși, ucigași veniți în mod ilegal, violatori și pedofili. Oricine apără acești monștri bolnavi trebuie să fie prost sau este lent”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, pentru Axios, ca răspuns la comentariul lui Carpenter.

Administrația Trump și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) au primit reacții negative din cauza videoclipurilor recente de pe rețelele de socializare în care au folosit versuri, dar și materiale protejate de drepturi de autor pentru a promova politica anti-imigrare a președintelui Donald Trump. DHS a intensificat în mod special utilizarea meme-urilor pentru videoclipurile sale, scrie sursa citată.

În septembrie, DHS a postat un videoclip care compara arestarea migranților cu prinderea de Pokemoni și chiar a folosit sloganul francizei „Gotta Catch ‘Em All”, făcând referire la migranți. Pokémon Company International a declarat la acea vreme că nu a acordat DHS permisiunea de a utiliza imaginea companiei.

Alte vedete au contestat politica de imigrare a președintelui Trump, inclusiv starul country Zach Bryan, a cărui prezentare a unei noi melodii a stârnit reacții negative din partea conservatorilor și a ICE. Bad Bunny, care va găzdui Super Bowl-ul de anul viitor, l-a criticat și el pe Trump, provocând reacții negative din partea susținătorilor MAGA.

CITEȘTE ȘI:

Credeați că la Constanța e cel mai urât târg de Crăciun? Vă arătăm altul care le întrece pe toate: „Pare un iad festiv!”

Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o curtau: „Devine serioasă treaba!”

Tags:
Iți recomandăm
Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!
Showbiz internațional
Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!
Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun
Showbiz internațional
Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca ...
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Alina Pușcău a ”poftit” la un bărbat însurat! Cine este Alessandra, soția lui Richard Abou Zaki
Alina Pușcău a ”poftit” la un bărbat însurat! Cine este Alessandra, soția lui Richard Abou Zaki
Vezi toate știrile
×