Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o curtau: „Devine serioasă treaba!”

De: Daniel Matei 02/12/2025 | 18:45
Povestea de dragoste dintre Sydney Sweeney și Scooter Braun devine din ce în ce mai serioasă, scrie presa americană.

La doar trei luni după ce actrița din „Housemaid” și producătorul muzical au fost surprinși pentru prima dată împreună, o sursă a declarat pentru revista PEOPLE că legătura dintre cei doi a devenit mai puternică.

„Scooter și Sydney sunt din ce în ce mai bine, lucrurile dintre ei merg grozav. Sunt într-o relație serioasă, iar lucrurile merg serios”, a spus sursa.

Actualizarea vine după ce cuplul a fost văzut împreună de mai multe ori pe parcursul toamnei și în sezonul sărbătorilor. La începutul acestei luni, Sweeney, în vârstă de 28 de ani, și Braun, în vârstă de 44 de ani, au fost fotografiați sărutându-se în timp ce se aflau în Central Park din New York.

De asemenea, au fost văzuți bucurându-se de mai multe întâlniri romantice din Los Angeles până în New York. După ce cei doi au fost văzuți ținându-se de mână în Los Angeles pe 30 septembrie, o sursă a declarat că Sweeney și Braun „au multe în comun și niciunuia nu-i pasă ce cred ceilalți”.

Sursa foto: Profimedia

Sydney Sweeney a fost curtată de mai mulți bărbați celebri de la Hollywood

Povestea de dragoste a celor doi a apărut pentru prima dată pe prima pagină a ziarelor la începutul lunii septembrie, după ce o sursă a declarat pentru PEOPLE că Sweeney și Braun se întâlneau „ocazional”, menționând că amândoi au fost invitați la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez din Italia, care a avut loc în iunie.

„Au petrecut timp în Italia, cu ocazia nunții lui Bezos. Syd a fost intrigată, Scooter este un om fermecător. Este încrezător, dar și dulce și foarte atent. Ceea ce a atras-o cu adevărat pe Sydney a fost ce s-a întâmplat la nunta lui Jeff Bezos. Toți ceilalți încercau să o cucerească, dar Scooter nu. Nu o curta așa cum făceau alții, iar asta i-a atras atenția și a făcut-o să simtă că intențiile lui erau reale”, a povestit sursa.

Potrivit presei, unul dintre cei care ar fi curtat-o pe Sweeney la nunta lui Bezos ar fi fost Tom Brady. Nu numai atât, dar se pare că actorul Orlando Bloom, care se simțea și el atras de aceasta, ar fi fost extrem de deranjat de acest lucru.

„Orlando e distrus, credea că are ceva cu Sydney, dar Tom câștigă bătălia în triunghiul amoros. Sydney e evident o pasiune pentru Tom”, a declarat, la acea vreme, o sursă.

×