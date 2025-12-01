O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut

O femeie de 32 de ani din Marea Britanie a primit o amendă de o mie de lire sterline (1.140 de euro) după ce mers în mod incorect pe o scară rulantă.

Deși la prima vedere poate să pară un banc, situația este cât se poate de reală. Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, se afla la stația de metrou North Greenwich, din sud-estul Londrei, joi, când a fost surprinsă „pe picior greșit”, la propriu, scrie Daily Mail.

Autotitățile spun că aceasta „a folosit sau a încercat să folosească o scară rulantă altfel decât stând în picioare sau mergând pe ea în direcția prevăzută pentru deplasare”, scrie sursa citată.

În acest moment nu este foarte clar în ce circumstanțe s-a produs totul. Însă, dacă regulile sunt respectate cu strictețe, aparent femeia chiar a greșit. Regulamentul feroviar prevede că mersul pe o scară rulantă în direcția greșită este o contravenție, iar oricine încalcă regula poate fi amendat cu până la 1.000 de lire sterline. Femeia s-a prezentat vineri în fața unei instanțe judiciare din Bromley, iar ea a pledat nevinovată în fața magistraților. Potrivit presei britanice, aceasta ar fi fost văzută în cârje în fața sediului instanței.

Femeia a ajuns în instanță

Procesul ei, estimat să dureze numai trei ore, va avea loc acum în aprilie, după ce instanța a stabilit data pentru termenul final.

Regulamentul feroviar, la titlul „echipamente și siguranță”, prevede că „nicio persoană nu va folosi nicio scară rulantă decât stând în picioare sau mergând pe ea în direcția prevăzută pentru deplasare”.

De asemenea, este interzisă utilizarea intrării într-o stație ca ieșire și invers, mai scrie sursa citată. De asemenea, regulamentul prevede că orice activitate care blochează închiderea oricărei uși automate reprezintă tot o contravenție, cu excepția situațiilor de urgență.

Știrea a provocat revoltă în rândul internauților, care acuză autoritățile de exces de zel. Aceasta în contextul în care peste aproape o mie de infracțiuni de natură sexuală au fost raportate în sistemul de metrou din Londra numai în ultimii doi ani. Infracțiunile din metroul londonez au crescut cu 0,9% în acest an față de 2024, fiind raportate peste 12.000 de infracțiuni. Cazurile de violență la metroul londonez au crescut, de asemenea, cu 5,5% față de anul precedent.

