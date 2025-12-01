Acasă » Știri » Știri externe » O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut

O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut

De: Daniel Matei 01/12/2025 | 22:24
O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut
Sursa foto: Shutterstock

O femeie de 32 de ani din Marea Britanie a primit o amendă de o mie de lire sterline (1.140 de euro) după ce mers în mod incorect pe o scară rulantă.

Deși la prima vedere poate să pară un banc, situația este cât se poate de reală. Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, se afla la stația de metrou North Greenwich, din sud-estul Londrei, joi, când a fost surprinsă „pe picior greșit”, la propriu, scrie Daily Mail.

Autotitățile spun că aceasta „a folosit sau a încercat să folosească o scară rulantă altfel decât stând în picioare sau mergând pe ea în direcția prevăzută pentru deplasare”, scrie sursa citată.

În acest moment nu este foarte clar în ce circumstanțe s-a produs totul. Însă, dacă regulile sunt respectate cu strictețe, aparent femeia chiar a greșit. Regulamentul feroviar prevede că mersul pe o scară rulantă în direcția greșită este o contravenție, iar oricine încalcă regula poate fi amendat cu până la 1.000 de lire sterline. Femeia s-a prezentat vineri în fața unei instanțe judiciare din Bromley, iar ea a pledat nevinovată în fața magistraților. Potrivit presei britanice, aceasta ar fi fost văzută în cârje în fața sediului instanței.

Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Shutterstock

Femeia a ajuns în instanță

Procesul ei, estimat să dureze numai trei ore, va avea loc acum în aprilie, după ce instanța a stabilit data pentru termenul final.

Regulamentul feroviar, la titlul „echipamente și siguranță”, prevede că „nicio persoană nu va folosi nicio scară rulantă decât stând în picioare sau mergând pe ea în direcția prevăzută pentru deplasare”.

De asemenea, este interzisă utilizarea intrării într-o stație ca ieșire și invers, mai scrie sursa citată. De asemenea, regulamentul prevede că orice activitate care blochează închiderea oricărei uși automate reprezintă tot o contravenție, cu excepția situațiilor de urgență.

Știrea a provocat revoltă în rândul internauților, care acuză autoritățile de exces de zel. Aceasta în contextul în care peste aproape o mie de infracțiuni de natură sexuală au fost raportate în sistemul de metrou din Londra numai în ultimii doi ani. Infracțiunile din metroul londonez au crescut cu 0,9% în acest an față de 2024, fiind raportate peste 12.000 de infracțiuni. Cazurile de violență la metroul londonez au crescut, de asemenea, cu 5,5% față de anul precedent.

CITEȘTE ȘI:

Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk

O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal

Tags:
Iți recomandăm
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk
Știri externe
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin…
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal
Știri externe
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv…
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi...
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă
Gandul.ro
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz
Adevarul
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Mediafax
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă
Gandul.ro
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost ...
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică ...
Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”
Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă ...
Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin ...
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk
Vezi toate știrile
×